DFC aide HDF Energy à développer des centrales électriques à hydrogène vert en Indonésie

PT HDF Energy Indonesia, filiale en Asie de HDF Energy, spécialiste des centrales électriques, a formalisé une coopération avec DFC (US International Development Finance Corporation) pour développer des centrales électriques multi-mégawatts Renewstable en Indonésie. Cette coopération est une des 13 initiatives faisant partie d'un partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Indonésie, pour lutter contre le réchauffement climatique et favoriser l'accès à une alimentation et une électricité abordables.



Ce partenariat entre DFC et HDF Energy a été annoncé par le président américain Joe Biden après qu'il ait rencontré le président indonésien Joko Widodo le 14 novembre 2022 lors du sommet du G20.



DFC s'est engagée à fournir une assistance technique à HDF Energy pour soutenir le développement des projets Renewstable en Indonésie. DFC financera des études techniques et de faisabilité pour l'ensemble des 22 projets de HDF Energy en Indonésie. Pour ce pipeline de projets, d'un montant d'investissement de 1,5 milliard de dollar, HDF Energy reçoit également le soutien de banques de développement.



Les centrales Renewstable produisent de l'électricité non intermittente, renouvelable et disponible 24 heures sur 24. Elles combinent une énergie renouvelable intermittente et un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène.



C'est l'alternative verte aux centrales thermiques classiques car elles n'utilisent que le soleil et l'eau pour produire une électricité stable, évitant ainsi les émissions de gaz à effet de serre, de particules fines et les nuisances sonores.