HDF Energy : chiffre d'affaires 2022 en forte progression

Pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance, Hydrogène de France (HDF Energy) annonce que son chiffre d’affaires consolidé 2022 s’établit à 3,5 millions d'euros contre 0,9 million d'euros en 2021. Il correspond pour 3 millions d'euros aux revenus constatés au titre du contrat de développement du projet Renewstable Barbados (RSB) à la Barbade depuis février 2022, date à partir de laquelle le Groupe Rubis est devenu actionnaire majoritaire de la société RSB.



Le déploiement commercial est demeuré le principal objectif du groupe HDF Energy pendant l'exercice 2022. Le déploiement d'équipes solides, composées de 48 développeurs dans l'ensemble des zones visées (contre 23 au 31 décembre 2021), permet de disposer, au 31 décembre 2022, d'un solide portefeuille de projets et de partenariats d'envergure. Ainsi, la puissance de centrales en phase de développement en portefeuille progresse de plus de 25% par rapport au 31 décembre 2021.





Le suivi du portefeuille constitue l'indicateur le plus avancé de la création de valeur d'HDF, tant pour le Groupe que pour l'ensemble des parties prenantes de ces projets. HDF estime être en mesure de générer, sur les phases de développement et de construction d'un projet, un chiffre d'affaires compris entre 12% et 17% du coût de la construction, incluant les prestations d'ingénierie et la fourniture des piles à combustible lors de la construction de la centrale électrique.