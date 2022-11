HDF Energy : coopération avec DFC pour l'Indonésie

Hydrogène de France (HDF Energy) indique que sa filiale PT HDF Energy Indonesia a formalisé une coopération avec DFC (US International Development Finance Corporation) pour développer des centrales électriques multi-mégawatts Renewstable en Indonésie.



Ces centrales, inventées et développées par HDF Energy, produisent de l'électricité non intermittente, renouvelable et disponible 24 heures sur 24, en combinant une énergie renouvelable intermittente et un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène.



DFC s'est engagée à fournir une assistance technique à HDF Energy pour soutenir le développement des projets Renewstable en Indonésie. Elle financera des études techniques et de faisabilité pour l'ensemble de ses 22 projets dans le pays.



