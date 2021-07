HDF Energy : exercice partiel de l'option de surallocation

Hydrogène De France (HDF Energy) annonce que Bryan Garnier Securities a exercé partiellement l'option de surallocation, dans le cadre de son introduction en Bourse sur le marché règlementé d'Euronext Paris.



Cet exercice donne lieu à la cession par le fondateur Damien Havard de 497.914 actions, et à KEFEN, de 112.402 actions, au prix de l'offre (31,05 euros par action) soit un montant total de 19 millions d'euros, portant ainsi la taille du placement à 151 millions.



En conséquence, le flottant représente désormais environ 16,76% du capital social de HDF Energy sur une base non diluée. Le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'introduction en Bourse s'élève à 4.869.575 actions dont 3.703.704 actions nouvelles.



