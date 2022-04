HDF Energy : investissement à Trinité-et-Tobago

Données financières EUR USD CA 2021 3,40 M 3,70 M - Résultat net 2021 -0,55 M -0,60 M - Tréso. nette 2021 116 M 126 M - PER 2021 -780x Rendement 2021 - Capitalisation 428 M 466 M - VE / CA 2021 91,8x VE / CA 2022 36,0x Nbr Employés 16 Flottant 100% Graphique HYDROGÈNE DE FRANCE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HYDROGÈNE DE FRANCE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Clôture 31,20 € Objectif de cours Moyen 25,50 € Ecart / Objectif Moyen -18,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Damien Havard President Charlie Desmoulins VP-Operations Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) HYDROGÈNE DE FRANCE 17.96% 466 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED -8.33% 6 435 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED -38.98% 5 415 XINTE ENERGY CO., LTD. 30.75% 3 444 CADELER A/S -4.61% 553 RENESOLA LTD -8.89% 386