Hydrogène De France : HDF Energy annonce un partenariat stratégique avec DIGAS pour développer conjointement des locomotives de fret à hydrogène

Bordeaux (France), le 25 avril 2023 – HDF Energy (Hydrogène de France), fabricant de piles à combustible de forte puissance, a signé un partenariat stratégique avec DIGAS, expert en modernisation de locomotives. Les deux entreprises uniront leurs efforts, ressources et expertise afin d'accélérer la conception et le développement de projets de modernisation de locomotives diesel grâce à l'hydrogène. Pour soutenir ce partenariat, HDF a également pris une participation minoritaire dans le capital de DIGAS.

Ce partenariat créera des synergies entre HDF et DIGAS pour concevoir et développer conjointement des locomotives à hydrogène sans émissions de CO 2 afin de proposer une véritable alternative aux locomotives diesel polluantes. Cette solution d'adaptation offrira à leurs clients des avantages durables tant sur le plan environnemental que sur le plan économique.

HDF Energy capitalisera sur son expertise dans le développement d'infrastructures à hydrogène, basée sur 10 ans d'expérience technique pratique tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène. En outre, le partenariat contribuera à positionner la Société comme concepteur et fabricant de piles à combustible de forte puissance pour la mobilité lourde (ferroviaire et maritime). Pour rappel, HDF dispose déjà d'une première expérience dans le ferroviaire en France avec le projet HyShunt mené avec Captrain, filiale de la SNCF, pour le développement de la première locomotive de manœuvre à hydrogène.

Basée en Lettonie, DIGAS jouit de 15 années d'expérience éprouvée en matière d'ingénierie, de certification et de mise en service dans le domaine de la modernisation de tous types de véhicules de grande puissance, avec un focus sur le secteur des locomotives. C'est la première entreprise dans l'Union européenne ayant parvenu à certifier une locomotive modernisée avec du carburant gazeux.

Ensemble, HDF et DIGAS contribueront à la transition rapide vers l'alimentation à l'hydrogène dans le secteur ferroviaire. Cette évolution technologique favorise non seulement un environnement plus propre, mais offre également des performances compétitives et des avantages opérationnels par rapport aux solutions d'alimentation traditionnelles.

HDF a également pris une participation minoritaire dans le capital de DIGAS afin de soutenir le partenariat.

Damien Harvard, fondateur et président de HDF Energy, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à DIGAS, tout en investissant dans la société en tant qu'actionnaire. Grâce à sa vaste expérience, DIGAS a déjà démontré son leadership technique dans la conception, la gestion et la mise en service de projets complexes de modernisation de locomotives diesel dans toute l'Europe. Combinée aux 10 ans d'expérience de HDF dans les projets liés à l'hydrogène, nous serons en mesure d'offrir au marché du fret ferroviaire des solutions compétitives de modernisation des locomotives sans émission de carbone grâce à l'hydrogène. »

Petro Dumenko, fondateur et président de DIGAS, a précisé : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec HDF Energy et de l'accueillir parmi nos actionnaires. Lorsque nous avons examiné les entreprises avec lesquelles nous pouvions nous associer dans le domaine de l'hydrogène, HDF Energy s'est distingué grâce à ses dix années d'expérience technique pratique dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène et à sa portée mondiale. Ensemble, nous serons en mesure de servir le marché du fret ferroviaire en fournissant une solution de décarbonation instantanée pour la partie non électrifiée du secteur, attendue depuis longtemps. Cela permettra aux opérateurs de locomotives du monde entier de décarboner et de dépolluer leurs activités, tout en restant compétitifs sur le marché. »

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance. La Société conçoit et développe des centrales qui produisent une énergie renouvelable non-intermittente, non-polluante, jour et nuit. De plus, HDF Energy organise, par le biais de sociétés projet dédiées, leur financement, construction et exploitation.

HDF est le concepteur des centrales Renewstable®, son modèle phare, centrales multi-mégawatts produisant une électricité continue à partir d'énergies renouvelables intermittentes (éolien ou solaire) et d'un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène vert généré sur place.

HDF Energy est également un industriel qui fabriquera en série, dès 2024, dans son usine proche de Bordeaux, la brique la plus stratégique de ses centrales électriques : les piles à combustible de forte puissance. Grâce à cette activité industrielle, HDF Energy, acteur majeur de la production d'électricité pour les réseaux, devient aussi acteur de la mobilité lourde, maritime et ferroviaire. La société développe, avec des partenaires stratégiques, des projets de locomotives de fret hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

Présent sur les cinq continents, HDF Energy développe un portefeuille d'affaires de plus de 5 milliards d'euros à ce jour.

HDF Energy est cotée sur le compartiment B d'Euronext, membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

Plus d'informations : www.hdf-energy.com

À PROPOS DE DIGAS

DIGAS est un pionnier mondial en matière de solutions de décarbonation instantanée pour le secteur ferroviaire. L'entreprise fabrique des kits de modernisation et fournit un service d'intégration et d'adaptation qui permet l'utilisation d'une énergie propre et renouvelable comme moyen de propulsion en remplacement du carburant diesel polluant et coûteux. Ceci favorise une transition rapide et complète du secteur ferroviaire vers les énergies renouvelables. DIGAS sert notamment les opérateurs de locomotives qui ont un besoin pressant de décarboner leurs opérations grâce à l'hydrogène.

L'entreprise a déployé les premières locomotives diesel certifiées dans l'UE à avoir été modernisées avec du carburant gazeux. Ainsi, cette technologie de modernisation est devenue une solution réglementaire approuvée et disponible pour les opérateurs de locomotives afin de se conformer aux normes strictes en matière d'émissions et d'empreinte de CO 2 . Pour cette solution, DIGAS a reçu le prix européen de la création d'entreprise pour la mobilité 2022 de la part de « Europe's Rail Joint Undertaking ».

Plus d'informations : www.digasgroup.com

