Bordeaux, Kuala Lumpur, 24 mai 2022 – Hydrogène de France (« HDF Energy » ou la « Société ») – Euronext Paris : HDF – et PESTECH International Berhard (PESTECH) ont signé un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) pour collaborer sur la production d'hydrogène vert à partir de centrales hydroélectriques au Cambodge et en Malaisie afin de décarboner plusieurs secteurs comme le réseau électrique ou l'industrie.

Dans le cadre de ce MoU, PESTECH, une société malaisienne du secteur de l'énergie, s'engage à contribuer au développement durable en participant à des initiatives vertes et renouvelables. L'hydrogène est l'une des principales options pour le stockage de l'énergie renouvelable pour produire une électricité stable 24h/24 et peut devenir un carburant alternatif propre pour un transport durable.



HDF Energy accélère son développement en Asie et ce protocole d'accord reconnaît son savoir-faire dans la production d'hydrogène. En outre, ses centrales HyPower® pourraient utiliser cet hydrogène sur certains marchés.



« La collaboration avec HDF Energy sur la production d'hydrogène vert nous permet de nous aligner sur les objectifs de la transition mondiale vers une énergie durable pour l'industrie et l'électricité. », a déclaré M. Paul Lim Pay Chuan, Directeur général du groupe PESTECH.



« HDF Energy est heureux de collaborer avec PESTECH sur la production d'hydrogène vert et accélère ainsi son développement en Asie pour accompagner les ambitions des pays de la région en matière de développement durable. », a déclaré M. Damien HAVARD, Président de HDF Energy.



En outre, aNew Energy Pte. Ltd. ("aNew"), une société spécialisée dans les énergies vertes basée à Singapour, qui agit en tant que conseiller auprès de PESTECH, a joué un rôle central dans la mise en relation des parties. aNew considère cette collaboration sur les projets d'hydrogène, en commençant par la Malaisie et le Cambodge, comme une étape clé pour parvenir à la décarbonation, promouvoir l'emploi et les investissements verts en Asie du Sud-Est.



Retrouvez l'information financière de Hydrogène de France

sur www.hdf-energy.com

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF ENERGY)

Hydrogène de France, pionnier mondial de l'hydrogène-électricité, développe des centrales Hydrogen-Power de grande capacité et participe, au travers de sociétés projets dédiées, à leur exploitation. Ces centrales fourniront une électricité continue ou à la demande à partir d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), associées à des piles à combustible de forte puissance fournies par Hydrogène de France.

Hydrogène de France développe deux modèles de centrales Hydrogen-Power :

Renewstable ® (POWER-TO-POWER) : Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable, constituées d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène incluant le stockage d'énergie sur place.

: Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable, constituées d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène incluant le stockage d'énergie sur place. HyPower® (GAS-TO-POWER) : Centrales électrique multi-mégawatts produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène décarboné provenant des réseaux de transport de gaz.

Hydrogène de France intègre le savoir-faire clé de la pile à combustible, dans le cadre d'un protocole d'accord avec Ballard (accord de licence exclusive de 7 ans), et développe en France (Métropole de Bordeaux) la première usine au monde de fabrication en série de piles à combustible de forte puissance pour l'énergie qui sera mise en service en 2023. Au travers de cette activité, Hydrogène de France adressera également les marchés des mobilités, maritimes et ferroviaires, et des data centers.

Hydrogène de France se positionne ainsi comme un puissant accélérateur de la transition énergétique en fournissant une électricité renouvelable non-intermittente et compétitive, parfaitement adaptée aux réseaux et à la demande.

Les actions HDF sont cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris compartiment B depuis le 24 juin 2021.



Contacts

HYDROGÈNE DE FRANCE Relations Investisseurs Relations Presse Sylvain CHARRIER

+ 33 (0)5 56 77 11 11

sylvain.charrier@hdf-energy.com Olivier LAMBERT

+ 33 (0)1 53 67 36 33

hdf-energy@actus.fr Serena BONI

+33 (0)4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mGprlMiblGrKmZ6faJhtmGRlaGdpw5GWbZWXlGlrk8yZbm1imm1laMXGZnBlnGpo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74752-hdf_cp_pestech_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews