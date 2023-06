Quito (Equateur), 27 juin 2023 - HDF Energy (Hydrogène de France), développeur majeur de grandes infrastructures d'hydrogène vert et fabricant de piles à combustible de forte puissance, a annoncé le lancement officiel de ses activités en Équateur. La cérémonie de lancement était organisée à l'Ambassade de France à Quito le 20 juin 2023.

Conformément à son plan de développement, HDF Energy est heureux d'annoncer le démarrage de ses opérations en Équateur. Cette expansion permettra à HDF Energy de contribuer à l'accélération de la transition du pays vers des solutions énergétiques durables et renouvelables. L'événement de lancement à l'Ambassade de France à Quito a réuni des acteurs clés, des représentants du gouvernement, des ONG, des banques d'investissement et des invités de marque qui ont été témoins de l'engagement de l'entreprise à soutenir l'Équateur dans sa quête de sources d'énergie propres et stables.

Cet événement a également été l'occasion d'officialiser le protocole d'accord récemment signé entre HDF Energy et CELEC EP (Corporación Eléctrica del Ecuador), l'entreprise publique chargée de la production et de la transmission d'électricité en Équateur. L'objectif de ce protocole d'accord est d'explorer conjointement les opportunités de développer les centrales électriques à l'hydrogène Renewstable® de HDF Energy dans le pays, à la fois sur le continent et sur les îles Galapagos.

Disposant d'abondantes ressources solaires et éoliennes, l'Équateur est réputé pour son vaste potentiel en énergie renouvelable. HDF Energy prévoit de tirer parti de ces atouts naturels pour développer ses centrales Renewstable® qui fourniront une électricité continue, stable et propre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux besoins croissants des communautés locales et des industries (y compris les compagnies pétrolières et minières, ainsi que les usines de crevettes), en accord avec les objectifs nationaux de l'Équateur. Les centrales Renewstable® combinent une source d'énergie renouvelable intermittente et un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène vert produit sur place.

« Nous sommes ravis d'annoncer le lancement des activités de HDF Energy en Équateur », a déclaré Cristina Martin, vice-présidente de HDF Energy pour l'Amérique latine. « Notre mission est de fournir des solutions énergétiques innovantes et durables qui favorisent la croissance économique. L'engagement de l'Équateur envers les énergies renouvelables correspond parfaitement à notre vision, et nous sommes impatients de collaborer avec CELEC EP et d'autres partenaires locaux pour activement contribuer à la transition énergétique du pays tout en créant des opportunités d'emplois locaux. »

Fernando Santos Alvite, ministre de l'Énergie d'Équateur, a déclaré : « L'Équateur s'engage à augmenter sa part d'énergie propre et à attirer les investissements étrangers dans ce secteur, qui était traditionnellement basé sur les hydrocarbures. C'est le moment d'accueillir de nouvelles technologies. »

Le directeur général de CELEC EP, Gonzalo Uquillas, a ajouté : « CELEC EP encourage l'utilisation de l'hydrogène vert en tant que vecteur énergétique, afin de garantir une puissance stable pour le réseau et d'atteindre les objectifs climatiques fixés par le gouvernement national. Avec les solutions et l'expertise éprouvées de HDF en matière d'hydrogène, je suis convaincu que CELEC et HDF peuvent promouvoir ensemble des projets d'hydrogène vert dans notre pays afin d'atteindre les objectifs du gouvernement. »

L'expansion de HDF Energy en Équateur marque une autre étape importante dans la stratégie de croissance mondiale de l'entreprise. Avec un engagement envers l'innovation, HDF Energy est bien positionnée pour favoriser l'adoption de solutions d'hydrogène vert à l'échelle mondiale.

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance. La Société conçoit et développe des centrales qui produisent une énergie renouvelable non-intermittente, non-polluante, jour et nuit. De plus, HDF Energy organise, par le biais de sociétés de projet dédiées, leur financement, construction et exploitation.

HDF est le concepteur des centrales Renewstable®, son modèle phare, centrales multi-mégawatts produisant une électricité continue à partir d'énergies renouvelables intermittentes (éolien ou solaire) et d'un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène vert généré sur place.

HDF Energy est également un industriel qui fabriquera en série, dès 2024, dans son usine proche de Bordeaux, la brique la plus stratégique de ses centrales électriques : les piles à combustible de forte puissance. Grâce à cette activité industrielle, HDF Energy, acteur majeur de la production d'électricité pour les réseaux, devient aussi acteur de la mobilité lourde, maritime et ferroviaire. La société développe, avec des partenaires stratégiques, des projets de locomotives de fret hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

Présent sur les cinq continents, HDF Energy développe un portefeuille d'affaires de plus de 5 milliards d'euros à ce jour.

HDF Energy est cotée sur le compartiment B d'Euronext, membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

