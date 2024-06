Bordeaux, le 26 juin 2024 – HDF Energy (Hydrogène de France), fabricant de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène, annonce l'approbation par la Commission européenne du soutien financier de la France à son projet industriel dans le cadre des PIIEC (Projet Important d'Intérêt Européen Commun). Cette subvention, pouvant atteindre 172 millions d'euros, sera dédiée au développement et à l'industrialisation de piles à combustible hydrogène de forte puissance dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux.

Le soutien financier de l'Etat s'inscrit dans le PIIEC « Hy2Move » approuvé par la Commission européenne le 28 mai 2024. Ce financement de l'État soutient le plan d'investissement de HDF Energy pour développer et industrialiser des piles à combustible multi-mégawatts dédiées à la mobilité lourde maritime et ferroviaire, ainsi qu'à la production d'électricité pour les réseaux électriques publics.

Ce projet industriel sera déployé au sein des locaux récemment inaugurés par HDF Energy à Blanquefort. Les équipes d'HDF Energy développeront puis industrialiseront des piles à combustible multi mégawatts, répondant ainsi aux exigences d'efficacité, de durabilité et de coût attendues par le marché. Le site industriel inclut également une plateforme unique au monde de test de piles à combustible de forte puissance, qui bénéficiera aux partenaires industriels de HDF Energy et aux centres de recherche européens.

HDF Energy contribue à la croissance, à l'emploi, à la réindustrialisation du territoire et à la compétitivité de l'industrie française et européenne dans le secteur de l'hydrogène.

Les piles à combustible de HDF Energy ouvrent la voie à une nouvelle ère de transport écologique en remplaçant les moteurs diesel des locomotives de fret par un système de propulsion à hydrogène. Elles offrent aussi une solution non polluante pour les auxiliaires de puissance et la propulsion de bateaux, ainsi que pour la fourniture d'électricité aux navires à quai.

Hanane El Hamraoui, directrice générale adjointe et directrice industrielle, déclare : « Nous sommes honorés de recevoir ce soutien crucial de la Commission européenne et du Gouvernement à notre projet. Cette annonce est une étape décisive dans notre mission de décarboner la mobilité lourde maritime et ferroviaire grâce à l'hydrogène. Elle marque aussi la reconnaissance par la puissance publique de l'expertise des équipes de HDF Energy ainsi que notre statut d'acteur majeur de la filière hydrogène. »





À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. À partir de 2025, elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

Avec plus de 150 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets de plus de 5 milliards d'euros.

HDF Energy compte +35 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie, en Afrique et en Océanie. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

Plus d'information :www.hdf-energy.com

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse Hélène de Watteville

+ 33 (0)1 53 67 36 33

hdf-energy@actus.fr Serena BONI

+33 (0)4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yZlpZ5eZZmqUx2tuZZhnbpOVmWqWw2maaGmYxmNtY8zGbWlixZqVZsaXZnFnmWdn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86421-cp_confirmation-piiec_fr_v4.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews