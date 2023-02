Hydrogène De France : HDF Energy pose la première pierre de son usine de piles à combustible hydrogène de forte puissance à Blanquefort

Bordeaux, le 24 février 2023 – Hydrogène de France (HDF Energy) est très heureux d'annoncer le lancement de la construction de la première usine au monde de fabrication en série de piles à combustible hydrogène de forte puissance. Avancée technologique et industrielle majeure pour la France, cette usine, pré-notifiée PIIEC[1], fournira les marchés nationaux et internationaux de la mobilité lourde (ferroviaire et maritime) et de la production d'électricité pour les réseaux. Implantée sur le site de l'ex-usine Ford de Blanquefort près de Bordeaux, elle contribuera à la réindustrialisation du territoire national et européen, au développement du tissu industriel local et à l'export d'une technologie française.

La pose de la première pierre de l'usine de piles à combustible de forte puissance s'est déroulée ce vendredi 24 février 2023 à Blanquefort, en présence de Damien Havard, PDG et fondateur de HDF Energy, de Hanane El Hamraoui, directrice industrielle, d'Etienne Guyot, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, d'Alain Rousset, président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, d'Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole, et de Véronique Ferreira, maire de Blanquefort.

Un projet industriel ambitieux ancré dans son territoire

HDF Energy implante son usine de 7 000 m² sur une parcelle de 4 ha achetée à Bordeaux Métropole, située sur le site de l'ancienne usine de Ford. La livraison du bâtiment est prévue pour fin 2023. Le siège social de l'entreprise sera alors transféré à Blanquefort.

HDF a prévu d'y fabriquer des piles à combustible de 1,5 MW au démarrage de la production en 2024, pour atteindre progressivement 10 MW de puissance unitaire. Il s'agit de la première usine au monde de fabrication en série de piles à combustible de forte puissance. L'activité export représentera 80% du volume de production.

En 2024, la capacité de production atteindra 100 MW de piles à combustible par an, représentant plus de 100 emplois directs. HDF prévoit de constituer 70% de sa chaîne d'approvisionnement aux niveaux régional, national et européen. Ainsi, l'usine de HDF Energy contribuera au renouveau industriel de ce site régional emblématique, en y implantant une technologie du XXIème siècle.

Ces piles à combustible de forte puissance serviront les marchés de la mobilité lourde, maritime et ferroviaire, et de la production d'électricité pour les réseaux. En effet, la Société a déjà conclu plusieurs partenariats stratégiques pour des projets de locomotives de fret à hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

A l'occasion de cet événement, HDF Energy a par ailleurs signé un protocole d'accord avec Teréga Solutions et Hype afin de coopérer au développement de la mobilité hydrogène dans la métropole de Bordeaux. Le protocole d'accord prévoit en particulier d'étudier le lancement d'une coentreprise destinée à déployer des stations de distribution d'hydrogène vert, afin d'accélérer et massifier les usages de mobilités hydrogène, lourde et légère, dans la région.

Un projet pré notifié PIIEC (Projet Important d'Intérêt Européen Commun)

En octobre 2022, après deux ans de coopération avec les services de l'État, le Gouvernement français a sélectionné le projet de HDF Energy comme étant un PIIEC et a pré notifié le dossier à la Commission Européenne. La Société attend la validation de la Commission prévue pour cet été afin de pouvoir accélérer son projet industriel et transformer l'usine en gigafactory, générant alors plus de 500 emplois dans ce bassin industriel régional.

Par ailleurs, HDF Energy bénéficie d'un soutien historique et fort de la Région Nouvelle-Aquitaine depuis 2018 pour l'ensemble de ses activités, sous la forme de subventions significatives qui ont permis à l'entreprise de démarrer son activité industrielle.

Une usine respectueuse de l'environnement

Pour sa construction et son exploitation, l'usine fait l'objet d'une certification BREEAM, norme internationale d'évaluation de l'impact environnemental d'un bâtiment pour une architecture plus écologique. Les critères qui seront suivis pendant l'exploitation de l'usine sont : la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, la valorisation des déchets, l'accès aux transports durables et la santé et le bien-être des occupants.

En outre, la pile à combustible est une technologie propre qui ne rejette que de la vapeur d'eau. Les piles ont une durée de vie de 20 ans et l'entreprise a déjà anticipé leur recyclage futur.

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance. La Société conçoit et développe des centrales qui produisent une énergie renouvelable non-intermittente, non-polluante, jour et nuit. De plus, HDF Energy organise, par le biais de sociétés projet dédiées, leur financement, construction et exploitation.

HDF est le concepteur des centrales Renewstable®, son modèle phare, centrales multi-mégawatts produisant une électricité continue à partir d'énergies renouvelables intermittentes (éolien ou solaire) et d'un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène vert généré sur place.

HDF Energy est également un industriel qui fabriquera en série, dès 2024, dans son usine proche de Bordeaux, la brique la plus stratégique de ses centrales électriques : les piles à combustible de forte puissance. Grâce à cette activité industrielle, HDF Energy, acteur majeur de la production d'électricité pour les réseaux, devient aussi acteur de la mobilité lourde, maritime et ferroviaire. La société développe, avec des partenaires stratégiques, des projets de locomotives de fret hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

Présent sur les cinq continents, HDF Energy développe un portefeuille d'affaires de plus de 5 milliards d'euros à ce jour.

HDF Energy est cotée sur le compartiment B d'Euronext, membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

