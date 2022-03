Hydrogène De France : Hydrogène de France poursuit le développement de ses centrales Renewstable en Asie

Signature d'un protocole d'accord (MOC) avec le Mindanao Development Authority, le Gouvernement de la Province de Zamboanga, un groupement de communes de l'île d'Olutanga et la coopérative électrique Zamboanga del Sur II Electric Sibugay, pour le développement de projets de centrales électriques Renewstable ® ;

; Renforcement du pipeline en Asie avec des projets aux Philippines et en Indonésie.

Bordeaux, le 21 mars 2022 – Hydrogène de France (« HDF Energy » ou la « Société ») – Euronext Paris : HDF – annonce aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord (« Memorandum of Cooperation ») avec le Mindanao Development Authority, le Gouvernement de la Province de Zamboanga, un groupement de communes de l'île d'Olutanga et la coopérative électrique Zamboanga del Sur II Electric Sibugay (province du Zamboanga Sibugay) aux Philippines, pour l'étude et le développement de projets de centrales électriques Renewstable®.

Pleinement focalisé sur l'enrichissement de son portefeuille de projets, HDF Energy renforce son implantation en Asie, l'une de ses 5 zones géographiques prioritaires. La signature de cet accord, conclu en présence en ligne de l'ambassadeur de France aux Philippines, marque le 1er partenariat HDF formalisé avec les autorités territoriales et atteste du modèle de développement déployé par la Société au plus près des acteurs locaux. Les centrales électriques Renewstable® concourent pleinement à soutenir l'ambition de développement économique responsable insufflée sur la zone.

Inventées et développées par HDF Energy, les centrales multi-mégawatts Renewstable® permettent de produire une électricité 100% renouvelable, stable et pilotable, 24h/24, sans émission de gaz à effet de serre. Ces centrales combinent des énergies renouvelables intermittentes (solaire ou éolienne), un stockage d'électricité massif et long terme par hydrogène, ainsi qu'un stockage court terme par batteries, pour fournir une énergie propre, stable, continue, jour et nuit.

HDF Energy renforce avec cet accord sa présence stratégique en Asie où la Société a structuré l'année dernière une filiale avec une équipe locale, déjà bien avancée dans le développement de centrales, avec des projets en cours en Indonésie. HDF poursuit son développement dans la zone avec une présence au Cambodge et au Vietnam

Damien Havard, Président Directeur général de Hydrogène de France, déclare : « Nous sommes très fiers d'être le partenaire des autorités du sud des Philippines dans le développement de projets économiques vertueux qui répondent dès aujourd'hui à un marché extrêmement vaste, celui de l'énergie renouvelable non intermittente. Nous sommes parfaitement disposés à investir, développer et exploiter des centrales électriques Renewstable®. Ce projet, fruit du minutieux travail de proximité de nos développeurs, renforce notre pipeline en Asie, où d'autres grands projets d'infrastructure sont en cours de développement, mais également notre leadership mondial dans d'hydrogène-électricité. »

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF ENERGY)

Hydrogène de France, pionnier mondial de l'hydrogène-électricité, développe des centrales Hydrogen-Power de grande capacité et participe, au travers de sociétés projets dédiées, à leur exploitation. Ces centrales fourniront une électricité continue ou à la demande à partir d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), associées à des piles à combustible de forte puissance fournies par Hydrogène de France.

Hydrogène de France développe deux modèles de centrales Hydrogen-Power :

Renewstable ® (POWER-TO-POWER) : Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable, constituées d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène incluant le stockage d'énergie sur place.

: Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable, constituées d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène incluant le stockage d'énergie sur place. HyPower® (GAS-TO-POWER) : Centrales électrique multi-mégawatts produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène décarboné provenant des réseaux de transport de gaz.

Hydrogène de France intègre le savoir-faire clé de la pile à combustible, dans le cadre d'un protocole d'accord avec Ballard (accord de licence exclusive de 7 ans), et développe en France (Métropole de Bordeaux) la première usine au monde de fabrication en série de piles à combustible de forte puissance pour l'énergie qui sera mise en service en 2023. Au travers de cette activité, Hydrogène de France adressera également les marchés du maritime et des data centers.

Hydrogène de France se positionne ainsi comme un puissant accélérateur de la transition énergétique en fournissant une électricité renouvelable non-intermittente et compétitive, parfaitement adaptée aux réseaux et à la demande.

Les actions HDF sont cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris compartiment B depuis le 24 juin 2021.

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse Olivier LAMBERT

+ 33 (0)1 53 67 36 33

hdf-energy@actus.fr Serena BONI

+33 (0)4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nGhqkpRmZ2yXlZqeksebZ2Fsmmtlm2fKaGiZlGWcmJybm3GTmmiXnMieZnBkm2hn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73631-hdf_20220321_philippines_vdef_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews