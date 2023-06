Hydrogene de France : A suivre aujourd'hui

HDF Energy (Hydrogène de France), développeur majeur de grandes infrastructures d'hydrogène vert et fabricant de piles à combustible de forte puissance, a signé deux protocoles d'accord lors de la 10ème réunion du Comité économique mixte (JEC) entre les Philippines et la France, qui s'est tenue au ministère français des Affaires étrangères. L'objectif principal de ces collaborations est d'accélérer le développement de centrales électriques à hydrogène de HDF, dans le but d'améliorer l'approvisionnement en électricité stable dans les zones hors réseau aux Philippines.



Le premier protocole d'accord a été établi avec l'Autorité de développement de la région du Mindanao (MinDA) et le Département philippin de l'Énergie. Cette collaboration vise à développer dix centrales électriques à hydrogène Renewstable.



Le second accord a été signé avec la société nationale d'électricité, la National Power Corporation (NPC) afin de favoriser des études conjointes, de la recherche et développement, des échanges d'informations et une assistance technique pour faciliter l'établissement de projets Renewstable dans les zones isolées des Philippines.