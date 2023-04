La société Cranfield, filiale d'HydrogenOne, fusionne avec Britten-Norman

(Alliance News) - HydrogenOne Capital Growth PLC a annoncé vendredi que Cranfield Aerospace Solutions Ltd et Britten-Norman Ltd ont signé un accord pour fusionner et créer une société leader dans le domaine des vols verts.

Le fonds d'investissement dans les technologies de l'hydrogène basé à Londres, qui a investi 7 millions de livres sterling dans Cranfield le mois dernier, a déclaré que les deux sociétés ont convenu de développer le premier avion subrégional entièrement intégré et sans émissions.

L'objectif des deux entreprises est de mettre l'avion en service en 2026.

Cranfield est une société de conception aérospatiale basée à Bedford, au Royaume-Uni, tandis que Britten-Norman est un constructeur aéronautique basé à Bembridge, au Royaume-Uni, connu pour son avion "Islander".

La fusion devrait être achevée à la mi-2023, et un consortium d'investisseurs investira 10 millions de livres sterling dans la nouvelle société, dont 5 millions de livres sterling de la part d'HydrogenOne.

L'entreprise a déclaré que la nouvelle société est une réponse à la demande croissante des compagnies aériennes pour un avion qui leur permettra d'évoluer vers des opérations à zéro émission.

Simon Hogan, président d'HydrogenOne, a déclaré : "Nous sommes très fiers d'avoir mené ce tour de table qui permettra de créer un nouveau leader dans la fabrication d'avions écologiques au Royaume-Uni. Notre engagement à investir dans l'hydrogène propre pour un impact positif sur l'environnement est au cœur de cet investissement qui contribuera à faire évoluer l'aviation mondiale vers des opérations sans émissions.

Les actions d'HydrogenOne ont chuté de 13 % à 45,30 pence chacune à Londres vendredi après-midi.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

