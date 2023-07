Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd est une société holding d'investissement basée en Chine, principalement active dans le domaine de l'oncologie médicale. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société opère principalement dans trois secteurs. Le segment Hospital Business fournit des services de consultation externe et d'hospitalisation aux patients par l'intermédiaire de ses propres hôpitaux. Le segment Radiothérapie fournit des services de conseil aux centres de radiothérapie, ainsi que des services de location, de vente, d'élimination, de réparation et de maintenance après-vente des équipements de radiothérapie. Le segment Hospital Management Service fournit des services liés à la gestion à d'autres hôpitaux. La société exerce ses activités sur le marché national.

Secteur Installations et services en soins de santé