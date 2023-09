2023 Rapport semestriel Reinventing existing medications

1. REVUE OPERATIONNELLE Faits principaux et évènements clés du semestre en cours PRODUITS A HAUTE VALEUR COMMERCIALE Maxigesic® IV est une nouvelle formulation intraveineuse à combinaison unique pour le traitement de la douleur post-opératoire et est actuellement sous licence avec des partenaires couvrant plus de 100 pays à travers le monde. Le nombre de pays dans lesquels Maxigesic® IV a été approuvé est passé à plus de 40. Jusqu'à présent, des commercialisations ont eu lieu dans une vingtaine de pays. Maxigesic® IV vise à offrir une alternative de traitement non opioïde pour la douleur post- opératoire. Aux États-Unis, l'utilisation chronique d'opioïdes chez les patients après une intervention chirurgicale est en moyenne de 9 %, allant de 4 % à 24 % selon les spécialités1. Les surdoses d'opioïdes ont causé plus de 80 000 décès aux États-Unis en 20212. Les patients ayant subi une overdose d'opioïdes ont représenté près de 2 milliards de dollars en coûts hospitaliers annuels3. Sous réserve de l'approbation de la FDA, les ventes de Maxigesic® IV pourraient débuter prochainement, un accord de licence et de distribution exclusive ayant déjà été signé entre AFT Pharmaceuticals, partenaire d'Hyloris, et Hikma Pharmaceuticals, l'un des principaux fournisseurs de produits hospitaliers complexes et injectables aux Etats-Unis. Selon les termes de l'accord de collaboration de développement entre Hyloris et AFT, Hyloris est en droit de recevoir une part de tous les revenus liés au produit, tels que les droits de licence, les redevances et les paiements d'étape, perçus par AFT. Sous réserve de l'autorisation de mise sur le marché par la FDA et des premières ventes aux Etats- Unis, Hyloris sera en mesure de reconnaître un paiement d'étape d'environ 2 millions de dollars en tant que revenu. Sotalol IV est une nouvelle solution intraveineuse brevetée de Sotalol pour le traitement de la fibrillation auriculaire et des arythmies ventriculaires menaçant le pronostic vital, mise au point pour les États-Unis. Le Sotalol IV permet de réduire de manière significative la durée du séjour à l'hôpital et potentiellement le coût global des soins, tout en améliorant les résultats et la sécurité des patients. Hyloris prend des mesures supplémentaires pour exploiter davantage le potentiel de croissance l'avenir. En outre, Hyloris obtiendra une part plus importante des ventes de produits au cours du second semestre de l'année, étant donné que les pourcentages de redevances sont attribués

PRÉPARATION DU LANCEMENT COMMERCIAL Des accords de licence externes ont été signés pour Acide Tranexamique RTU début 2023, couvrant un important pays européen et un large pays d'Asie du Sud-Est, avec une population combinée de plus de 60 millions d'habitants. Des accords préalables ont été signés en 2021 pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Les demandes d'autorisation dans les territoires partenaires sont en cours, et d'autres accords de licence sont attendus à l'avenir. Pour les produits candidats qu'Hyloris a l'intention de concéder sous licence, l'objectif stratégique est de s'approprier une part substantielle de la marge nette des produits réalisée par nos partenaires commerciaux. La Société vise à atteindre cet objectif en établissant des partenariats avec ces actifs à l'approche de la soumission réglementaire, sauf dans les pays où des essais cliniques locaux supplémentaires sont nécessaires. En général, nous donnerons la priorité aux ventes de produits sur le marché ou aux participations basées sur les bénéfices plutôt qu'aux paiements d'étape (initiaux). Portefeuille de produits cardiovasculaires Hyloris analyse activement différentes stratégies de commercialisation afin d'introduire le plus efficacement possible sa gamme de produits candidats cardiovasculaires sur le marché américain des soins de santé. Le regroupement stratégique des dates de soumission ciblées par Hyloris fait de 2025 une année charnière pour la société, avec plusieurs lancements prévus ou en préparation pour le marché américain. Ces produits candidats seront promus principalement auprès des électro physiologistes, un sous-ensemble de cardiologues dans les hôpitaux. Autres produits candidats à valeur ajoutée Avec un portefeuille en expansion et de nombreux produits candidats en voie de commercialisation, la société a l'intention de signer des partenariats avec des entreprises de premier plan dans leurs territoires respectifs. DEVELOPEMENT DU PORTEFEUILLE DE PRODUITS L'équipe de développement commercial applique sa connaissance des produits existants et des données du terrain à la recherche de besoins médicaux non satisfaits. Le savoir-faire interne est associé à des discussions menés avec des professionnels de la santé, des groupes de patients, des organismes assureurs et des partenaires, ainsi qu'à notre vaste réseau d'approvisionnement et à nos capacités de recherche et de développement. Nous visons à créer de la valeur en élargissant notre portefeuille à 30 actifs avant 2025, et nous prévoyons d'accélérer le développement de notre portefeuille de produits dans les mois à venir. En janvier 2023, Hyloris a obtenu une licence pour leHY-088, un produit candidat ciblant l'hypophosphatémie, une maladie grave qui se traduit par un faible taux de phosphate dans le