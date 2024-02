Hyloris Pharmaceuticals SA est une société pharmaceutique spécialisée dans l'identification et le déblocage du potentiel caché des médicaments existants au profit des patients et du système de santé. Hyloris Pharmaceuticals SA exploite son savoir-faire et ses innovations technologiques aux produits pharmaceutiques existants et a construit un large portefeuille de produits propriétaires qui a le potentiel d'offrir des avantages significatifs par rapport aux alternatives actuellement disponibles. Hyloris Pharmaceuticals SA dispose actuellement de deux produits commercialisés en partenariat : Sotalol IV pour le traitement de la fibrillation auriculaire, et Maxigesic® IV, un antalgique non opiacé pour le traitement de la douleur. La stratégie de développement de la société se concentre principalement sur la voie réglementaire 505(b)2 de la FDA, spécifiquement conçue pour les produits pharmaceutiques pour lesquels la sécurité et l'efficacité de la molécule ont déjà été établies.

Secteur Produits pharmaceutiques