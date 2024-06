Hyosung Corp est une société coréenne principalement active dans le domaine de l'automatisation financière. La société exerce ses activités à travers cinq segments. Le segment de l'information et de la communication est principalement engagé dans la fabrication et la vente de produits financiers automatisés tels que les distributeurs automatiques de billets (DAB). Le segment financier est engagé dans des activités telles que les prêts de location et de financement à tempérament pour les machines-outils, les appareils médicaux, les automobiles, le financement de l'affacturage et la location à long terme d'automobiles. Le segment de la fabrication de pompes est principalement engagé dans la fabrication et la vente de pompes. Le segment des concessionnaires de voitures importées est engagé dans la vente d'automobiles et les services d'entretien automobile. Le segment Autres est principalement engagé dans des activités telles que la location d'hôtels, de bureaux et de centres commerciaux, la vente de cordons de pneus et de tapis.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation