Hyperfine, Inc. est une société de technologie de la santé. La société propose un système d'imagerie par résonance magnétique portable Swoop (système Swoop), qui est un système d'imagerie par résonance magnétique (IRM) portable capable de fournir une neuro-imagerie sur le lieu de soins. Le système Swoop produit des images à une intensité de champ magnétique inférieure à celle des scanners IRM conventionnels. Le système Swoop est un appareil d'IRM portable à ultra-bas champ (ULF) qui produit des images montrant les structures internes de la tête lorsqu'un examen diagnostique complet n'est pas cliniquement possible. L'IRM est utilisée dans divers contextes cliniques pour le diagnostic médical, la stadification de la maladie et le suivi du traitement. La société a conçu le système Swoop pour répondre à un besoin non satisfait en matière d'imagerie médicale sur le lieu de soins, grâce à une combinaison de matériel et de services logiciels alimentés par l'intelligence artificielle (IA). Le système de l'entreprise fonctionne à partir d'une tablette Wi-Fi et s'intègre aux systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés