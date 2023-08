Hyperfine, Inc. est une société de dispositifs médicaux. La société fournit le système portable Swoop, qui est un système d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de chevet. Le système Swoop permet de se brancher sur une prise murale standard et d'acquérir des images critiques - le tout en quelques minutes. La société a conçu Swoop pour permettre des diagnostics et des traitements rapides pour chaque patient, indépendamment des ressources ou du lieu. Le système d'imagerie par résonance magnétique portable Swoop produit des images à une faible intensité de champ magnétique, ce qui permet aux cliniciens de scanner, diagnostiquer et traiter rapidement les patients dans divers environnements cliniques. Swoop peut être déplacé directement au chevet du patient, branché sur une prise électrique murale standard et contrôlé par un iPad. Swoop capture des images en quelques minutes, offrant des capacités de prise de décision critiques dans les services d'urgence, les salles d'opération hors du champ stérile et les unités de soins intensifs.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés