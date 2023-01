ACTIONS EN FONCTION : Le secteur immobilier est fort - Metzler voit de l'air chez Patrizia

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les investisseurs ont misé lundi sur les valeurs immobilières en attendant des jours meilleurs. Le secteur européen a été très demandé : le Stoxx Europe 600 Real Estate a été le leader du secteur avec une hausse de 1,5%. Son rebond, entamé juste avant Noël, s'est poursuivi. Depuis son plus bas de décembre, il a déjà gagné 18%, soit bien plus que le marché européen des actions.

Le titre Vonovia, membre du Dax, a grimpé de 1,7% à 27,51 euros, se rapprochant ainsi de sa moyenne mobile à 200 jours, qui est un indicateur de cours à long terme très apprécié.

Les petites valeurs allemandes se sont montrées encore plus dynamiques : Aroundtown, LEG et TAG Immobilien ont fait partie des favoris du MDax, gagnant jusqu'à 4,4 pour cent. Les actions de Patrizia ont grimpé de 3,3 % dans le SDax et celles du prestataire de services financiers Hypoport ont même bondi de 14 %.

En 2022, les cours du secteur ont longtemps été orientés à la baisse, car les banques centrales ont réagi à l'inflation élevée en augmentant sensiblement les taux directeurs. L'analyste Marius Fuhrberg de Warburg Research a vu dans les données de transaction publiées lundi par Hypoport, un fournisseur de services de financement fortement axé sur le secteur, une confirmation supplémentaire des "conditions désastreuses" qui règnent actuellement sur le marché.

Les investisseurs d'Hypoport ont toutefois ignoré les faibles chiffres des transactions lundi. L'expert de Warburg, Fuhrberg, est plus optimiste et s'attend à ce que l'environnement de marché dans le secteur immobilier ait atteint son point le plus bas au quatrième trimestre ou au premier trimestre en cours. De telles attentes ont récemment été considérées comme un soutien à la reprise des marchés boursiers, en particulier dans le secteur immobilier. De plus en plus de personnes pensent que la spirale des taux d'intérêt atteindra bientôt son point culminant.

Lundi, la banque Metzler a émis un avis positif sur Patrizia : l'analyste Jochen Schmitt voit beaucoup de marge de manœuvre vers le haut avec un objectif de cours qui a été relevé à 14,50 euros par rapport au niveau actuel de 11 euros. Selon lui, la position de l'entreprise sur le marché et son profil de croissance ne sont pas appréciés à leur juste valeur dans le cours. Il a salué de manière générale les ambitions de Patrizia en matière d'expansion internationale. Son objectif de cours implique un potentiel de cours de près d'un tiers./tih/la/mis