Hypoport SE est une société holding basée en Allemagne. Elle opère par l'intermédiaire de ses filiales dans quatre divisions commerciales, telles que Segment de la plate-forme de crédit qui est engagée dans le service des marchés du crédit interentreprises (B2B) EUROPACE, qui propose des financements immobiliers, des prêts immobiliers et des produits d'épargne, ainsi que des prêts à tempérament ; Segment de la clientèle individuelle qui est engagée dans la distribution financière en ligne et indépendante de Dr. Klein Privatkunden AG et du portail de consommateurs consumerckivergleich.de dans tous les modèles commerciaux qui ciblent directement les consommateurs et offrent des conseils sur le financement immobilier, les assurances ou les produits de retraite ; Real Estate Platforms qui exerce des activités immobilières pour numériser le marketing, l'évaluation, le financement et la gestion immobilière et Insurance platform qui opère dans le domaine de la technologie des assurances par le biais de sa plateforme SMART INSUR, qui consulte des comparaisons de tarifs et administre des polices d'assurance.