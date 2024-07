BERLIN (dpa-AFX) - Le groupe de services financiers Hypoport bénéficie d'une reprise des financements immobiliers et de gains de parts de marché. Le volume de financement réalisé via la plateforme Europace a augmenté de 28% au deuxième trimestre pour atteindre 16,09 milliards d'euros, a annoncé mercredi à Berlin l'entreprise cotée au SDax. Au premier semestre, le volume s'est élevé à 31,22 milliards d'euros, soit une hausse de 22% par rapport à l'année précédente. Ce sont surtout les activités avec les caisses d'épargne et les banques coopératives qui ont connu une forte croissance. Les nouvelles ont été bien accueillies sur le marché boursier.

L'action Hypoport a gagné près d'un pour cent à 312 euros dans les échanges matinaux et faisait partie des titres les plus forts de l'indice SDax des petites valeurs. Depuis le début de l'année, le titre a ainsi gagné plus de trois quarts de sa valeur. Depuis le plus bas intermédiaire d'octobre, le cours de l'action a plus que triplé. L'action est toutefois encore loin de son record de plus de 600 euros atteint en 2021.

Ce sont surtout les financements immobiliers de biens existants qui sont très demandés. L'entreprise a attribué cette situation à la baisse des taux d'intérêt par rapport à 2023, à la légère hausse des prix de l'immobilier et à la détérioration progressive de l'offre locative. Le volume des crédits pour la construction neuve reste faible en raison des coûts de construction toujours très élevés, a-t-on précisé. Il en va de même pour les emprunts pour les rénovations énergétiques et le refinancement des crédits arrivant à échéance, a-t-il ajouté.

L'entreprise présentera son bilan complet pour le premier semestre le 12 août./mne/men/mis