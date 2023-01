La reprise d'Hypoport est freinée après bourse - Augmentation de capital

FRANCFORT (dpa-AFX) - Une augmentation de capital a mis un frein à la reprise des actions du fournisseur de services financiers Hypoport jeudi après bourse. Le titre a chuté d'environ 5% à 139,00 euros sur la plateforme Tradegate par rapport à la clôture de Xetra. Avec l'émission de nouvelles actions, l'entreprise cotée dans l'indice SDax des petites valeurs veut se procurer environ 50 millions d'euros bruts. Cela correspond à un peu plus de cinq pour cent de sa capitalisation boursière d'environ 950 millions d'euros à la clôture de Xetra.

Selon les informations fournies, cet argent doit permettre de "saisir les opportunités de croissance extraordinaires dans la phase actuelle de bouleversement du marché du financement immobilier". Le secteur avait ainsi été mis sous pression en 2022, les transactions immobilières s'étant effondrées en raison de la hausse des taux d'intérêt. Les acheteurs potentiels d'appartements et de maisons se sont abstenus d'acheter car ils trouvaient les prix trop élevés compte tenu de l'augmentation des coûts de financement. Fin septembre 2022, Hypoport a annulé ses objectifs annuels en raison de l'effondrement du marché immobilier et a annoncé des mesures d'économie.

Le cours de l'action a alors été soumis à une pression encore plus forte, tombant à 72,55 euros, soit le prix le plus bas depuis 2016. Depuis, le cours a certes doublé, mais la baisse depuis le record de 618 euros début 2021 s'élève à nouveau à près de quatre cinquièmes après la chute du cours après bourse de jeudi.

L'analyste Simon Keller de Hauck Aufhäuser Investment Banking s'est montré plus optimiste dans une étude récente et voit un revirement de tendance chez Hypoport. Les volumes de transactions se sont stabilisés, de sorte que le point bas a probablement été atteint. Il a également salué les mesures d'économie. L'entreprise devrait sortir de la crise plus mince, plus concentrée et plus rentable, tout en augmentant sa part de marché. C'est pourquoi Keller a relevé le titre de deux crans, de "vendre" à "acheter"./mis/edh