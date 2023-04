Le financement immobilier reste sous pression chez Hypoport - Le patron voit un plancher se former

BERLIN (dpa-AFX) - En raison de l'effondrement du marché immobilier dû à la forte hausse des taux d'intérêt, le prestataire de services financiers Hypoport est resté nettement en deçà de ses records de la même période l'an dernier au premier trimestre. La société a annoncé mercredi matin à Berlin que des évolutions légèrement positives ont toutefois été constatées par rapport au très faible dernier trimestre 2022. Le président du directoire Ronald Slabke voit un plancher se former. Il est toutefois encore trop tôt pour conclure à un revirement sur le marché du financement.

Ainsi, le volume des transactions sur la plateforme de crédit Europace d'Hypoport s'est effondré de moitié par rapport au premier trimestre de l'année dernière, pour atteindre 16,5 milliards d'euros, ce qui représente toutefois une hausse de 7% par rapport au quatrième trimestre 2022. Les chiffres détaillés doivent être présentés le 8 mai. Hypoport était née de la fusion de Dr. Klein & Co. AG, fondée en 1954, et d'Europace AG. Slabke lui-même avait commencé comme directeur général chez Dr. Klein et avait repris Hypoport en 1999 dans le cadre d'un rachat par les cadres qu'il avait organisé./lew/mis