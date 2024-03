MUNICH (dpa-AFX) - Après deux années de crise pour les candidats à l'accession à la propriété, le secteur financier annonce les premiers signes d'une reprise prudente du marché immobilier privé. Au cours des deux premiers mois de cette année, les promesses de crédit immobilier aux clients privés ont pour la première fois légèrement augmenté, comme le rapportent les intermédiaires de financement, la caisse d'épargne-logement Schwäbisch Hall et les caisses d'épargne bavaroises. Et selon les chiffres de la Bundesbank, près de 14,7 milliards d'euros de crédits immobiliers privés liés à des taux d'intérêt ont été accordés en Allemagne en janvier, le chiffre le plus élevé depuis mars 2023.

La hausse rapide des taux d'intérêt des crédits avait entraîné un effondrement de l'octroi de crédits immobiliers il y a deux ans. Au premier trimestre 2022, un boom éphémère s'est produit dans l'attente de la hausse imminente des taux d'intérêt, de nombreux acheteurs de logements souhaitant s'assurer des taux encore avantageux à l'époque. En mars 2022, selon les chiffres de la Bundesbank, les clients privés ont emprunté près de 32,3 milliards d'euros de crédits immobiliers. En avril 2022, ils étaient déjà plus de six milliards de moins et début 2023, ils n'étaient plus qu'un peu plus de 12 milliards. Le taux annuel effectif moyen a grimpé de 1,69 % en mars 2022 à 4,27 % en novembre dernier. Le secteur financier espère un retournement de tendance

Le secteur financier espère maintenant un renversement de tendance : "Nous constatons une nette reprise sur le marché du financement de la construction depuis le début de l'année", déclare Jorg Utecht, chef de l'intermédiaire de financement munichois Interhyp. Selon Utecht, le mois de janvier 2024 a même été le mois le plus chargé en termes de demandes dans le secteur de la clientèle privée du groupe.

En effet, depuis le pic de novembre, les crédits immobiliers sont redevenus un peu moins chers. "Du pic des taux d'intérêt en novembre 2023 à plus de 4,2 pour cent pour les prêts à dix ans, les taux d'intérêt pour la construction ont baissé à 3,55 pour cent actuellement", explique Utecht. "Par rapport à novembre dernier, il est actuellement possible d'économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros en frais d'intérêts sur toute la durée du prêt". Interhyp prévoit que les taux d'intérêt resteront à un niveau d'environ 3,5 pour cent au cours des prochains mois.

Non seulement les taux d'intérêt sont à nouveau un peu plus avantageux, mais les maisons et les appartements ne sont plus tout à fait aussi chers. Avant même la baisse des taux d'intérêt, les prix de l'immobilier avaient déjà baissé l'année dernière. Comme de nombreux vendeurs ont eu du mal à trouver des acheteurs, beaucoup de maisons et d'appartements sont restés plus longtemps sur le marché, l'offre s'est élargie.

"Nous aussi, nous envisageons le marché du financement de la construction avec un optimisme prudent cette année", déclare un porte-parole de Schwäbisch Hall, la plus grande caisse d'épargne-logement d'Allemagne. "Le creux de la vague dans le financement de la construction devrait être passé". L'entreprise s'attend ainsi à ce que des taux d'intérêt relativement stables, associés à une baisse modérée des prix de l'immobilier et à une forte hausse des loyers, motivent à nouveau davantage de personnes à acheter. Un tiers des habitations est considéré comme non assaini sur le plan énergétique

À cela s'ajoute un deuxième facteur : le besoin de rénovation énergétique des maisons anciennes. "Un tiers des 20 millions de logements en Allemagne sont considérés comme non rénovés sur le plan énergétique", explique le porte-parole de Schwäbisch Hall. Pour cela aussi, de nombreux propriétaires demandent des crédits. "Derrière cela se cache un potentiel de financement annuel de 80 milliards d'euros".

Interhyp et Schwäbisch Hall ne sont pas les seuls : les 60 caisses d'épargne bavaroises avaient également fait état mercredi dernier de l'augmentation des promesses de crédit immobilier aux clients privés au cours des deux premiers mois. "Cela nous rend confiants dans le fait que cela peut continuer", a déclaré Stefan Proßer, le vice-président de l'association des caisses d'épargne bavaroises. Et le prestataire de services financiers de Lübeck Hypoport a également annoncé des chiffres en hausse pour son portail de financement Europace dès le quatrième trimestre./DP/he