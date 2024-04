BERLIN (dpa-AFX) - Après la chute du marché de l'immobilier, le prestataire de services financiers Hypoport reprend du poil de la bête. Au premier trimestre, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 107 millions d'euros selon des chiffres provisoires, soit 15 pour cent de plus qu'un an auparavant, comme elle l'a annoncé lundi soir à Berlin. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) a même bondi de 0,8 à 4,3 millions d'euros. Cela s'explique surtout par une nette amélioration des affaires avec les crédits immobiliers privés, a-t-on ajouté. Les nouvelles ont été bien accueillies à la bourse mardi.

Peu après l'ouverture du marché, l'action Hypoport a progressé d'environ un pour cent et demi à 234 euros et faisait ainsi partie des titres les plus forts de l'indice des petites valeurs SDax. Depuis le début de l'année, le titre a gagné environ un tiers de sa valeur. L'action est cependant loin des cours records de plus de 600 euros de l'époque de la pandémie de Corona et des taux d'intérêt bas.

L'amélioration des affaires d'Hypoport s'était déjà manifestée la semaine dernière, lorsque le groupe avait publié les premières données de sa plateforme Europace. L'activité de cette dernière avait fortement chuté après la hausse des taux d'intérêt il y a environ deux ans.

Au premier trimestre, le volume des crédits immobiliers privés qui y ont été traités était pour la première fois supérieur de plus de dix pour cent à celui de la même période de l'année précédente. Concrètement, le volume a augmenté de 11,6 % pour atteindre 18,4 milliards d'euros. Les affaires avec les caisses d'épargne et les banques coopératives ont connu une croissance particulièrement forte.

Au vu de ces chiffres, le président du directoire Ronald Slabke s'est vu confirmé dans ses prévisions pour l'année en cours. Il s'attend à une "reprise sensible du marché sur l'ensemble de l'année 2024", a-t-il déclaré lors de la présentation des chiffres d'Europace. Il vise jusqu'à présent pour le groupe un chiffre d'affaires d'au moins 400 millions d'euros et un bénéfice d'exploitation (Ebit) compris entre 10 et 20 millions d'euros. Comme prévu, Hypoport présentera son rapport trimestriel complet le 6 mai.