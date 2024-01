Hypothekarbank Lenzburg AG est une société basée en Suisse qui fournit des produits et services bancaires. La société offre ses services aux particuliers, aux entreprises et aux investisseurs. Les offres de la Société comprennent, entre autres, le compte d'épargne, le compte de pension, l'immobilier et l'hypothèque, la planification fiscale et successorale, les cartes, le financement, le conseil en investissement, le compte jeunesse, la gestion d'actifs, le trading en bourse et en devises et les cotations boursières. Les services de conseil de la société en matière de pensions fournissent des solutions pour le système suisse des trois piliers, qui combine la pension d'État, la pension d'entreprise, les investissements privés et l'épargne. Un service pour les questions fiscales et successorales consiste en une gamme d'activités juridiques allant des déclarations fiscales à l'exécution légale des testaments. La société opère par le biais d'un réseau de 13 agences. La filiale à part entière de la société est HBL-Finanz AG.

Secteur Banques