Hypothekarbank Lenzburg: Spar+Leihkasse Gürbetal adopte Finstar

Zurich (awp) - La banque régionale bernoise Spar+Leihkasse Gürbetal a adopté la plate-forme bancaire Finstar développée par Hypothekarbank Lenzburg. Les détails financiers du contrat signé mardi entre les deux établissements n'ont pas été détaillés.

La caisse d'épargne de Gürbetal, Spar+Leihkasse Gürbetal, devrait achever la migration vers la nouvelle plateforme bancaire d'ici au 1er janvier 2022, précise mardi Hypothekarbank Lenzburg.

La Spar+Leihkasse Gürbetal (SLG) se concentre sur les hypothèques et les prêts pour les clients de taille moyenne, les artisans ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME) du canton de Berne. Elle représente la troisième banque régionale, avec la Caisse d'Epargne d'Aubonne et la Caisse d'Epargne Riviera, à décider de migrer vers Finstar cette année.

Les banques peuvent utiliser Finstar "comme un service". Le système est géré et entretenu par Hypothekarbank Lenzburg et les banques affiliées peuvent se concentrer sur l'utilisation de la plate-forme et le traitement des transactions bancaires.

