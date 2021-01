Hypothekarbank Lenzburg a vu son bénéfice s'amenuiser en 2020

Zurich (awp) - Hypothekarbank Lenzburg a bouclé 2020 sur un bénéfice net de 18,1 millions de francs suisses, en repli de 14,1% par rapport à l'exercice précédent, malgré des recettes en légère progression. Dans un communiqué diffusé jeudi soir, l'établissement argovien explique ce recul essentiellement par la hausse des investissements consentis pour la "transformation numérique". Le dividende devrait rester inchangé.

Le produit d'exploitation est ressorti à 85 millions de francs suisses, en hausse de 3%. Dans son coeur de métier, les opérations d'intérêts, le résultat brut est ressorti à 56,8 millions, soit 2,7% de mieux que lors de l'exercice précédent, précise la banque. Comme l'année dernière, l'entreprise a profité des taux négatifs d'emprunts octroyés à d'autres acteurs du marché, à hauteur de 1,8 million.

Dans les activités de commissions, sous la marque HBL Asset Management, les revenus ont crû de 5,6% à 9,6 millions de francs suisses, à la faveur de l'augmentation de l'activité de négoce de la part de la clientèle souhaitant mettre à profit les fluctuations du marché occasionnées par la crise sanitaire, ainsi que du lancement de nouvelles offres dans la gestion de fortune.

Les autres recettes ont bondi de 17,6% à 11,3 millions, essentiellement grâce aux activités de la plateforme d'open banking Finstar, qui a récemment acquis trois caisses d'épargne (Aubonne, Riviera, Gürbetal) parmi ses clients.

En raison des investissements consentis dans le domaine informatique, les charges matérielles ont enflé de 14%, portant les dépenses d'exploitation à 51,1 millions (+8,1%). Le résultat opérationnel accuse un repli de 18,4% à 20,8 millions.

Dividende maintenu

Malgré le recul du bénéfice annuel, les actionnaires de l'établissement argovien coté sur SIX se verront proposer lors de la prochaine assemblée générale du 20 mars le versement d'un dividende inchangé de 110 francs suisses par nominative au titre de l'exercice écoulé.

Pour l'année en cours, la direction de la banque se veut prudente et évoque, s'attendant à ce que les conditions-cadres restent difficiles, en raison notamment de la pression attendue sur la marge d'intérêt. L'évolution des prix sur le marché de l'immobilier et les effets de la pandémie sur les petites et moyennes entreprises (PME) seront également "suivies de près", afin d'anticiper d'éventuelles conséquences sur le portefeuille de crédit.

Au bilan, les crédits octroyés se montaient à 4,4 milliards au bouclement de l'exercice, soit 3,9% de plus qu'à fin 2019, dont 4,1 milliards de créances hypothécaires. La banque a par ailleurs consenti à des prêts à hauteur de 30 millions dans le cadre des crédits Covid-19 mis en place par la Confédération et le canton pour lutter contre la crise.

buc/rp