Hypothekarbank Lenzburg dégage une légère hausse du bénéfice annuel

Zurich (awp) - La banque régionale Hypothekarbank Lenzburg a enregistré une légère progression de son bénéfice net au cours de l'exercice 2022. Le conseil d'administration proposera un dividende stable.

Durant la période sous revue, le bénéfice net a grappillé 2,1% à 18,6 millions de francs suisses. Le résultat opérationnel pour sa part est resté quasi-stable à 21,6 millions (-0,4%), indique vendredi un communiqué.

Les recettes ont quant à elles reculé de 3,2% à 87,8 millions.

Les activités de taux d'intérêt ont vu leur chiffre d'affaires s'étoffer de 5,6% à 61,2 millions grâce notamment à la hausse du volume des hypothèques et la hausse des taux décidée par la Banque nationale suisse. Les activités de commissions et services ont cédé 5,9% à 14,8 millions tandis que le négoce a bondi de 21,8% à 4,02 millions et l'unité Autres a chuté de 43,5% à 7,78 millions.

Les charges d'exploitation se sont contractées de 6,6% à 58,4 millions.

Avec un ratio de capitaux propres de 18,9% et un ratio de fonds propres (leverage-ratio) de 7,5%, l'établissement se dit bien financé.

La banque ne s'est pas aventuré sur le terrain des prévisions pour l'exercice en cours mais anticipe une stabilisation des marchés financiers et un recul de l'inflation.

Le conseil d'administration proposera un dividende stable de 15 francs suisses et l'élection de Josiane Magnin comme membre de l'organe de surveillance.

