Hypothekarbank Lenzburg AG est une société basée en Suisse qui fournit des produits et services bancaires. La société offre ses services aux particuliers, aux entreprises et aux investisseurs. Elle propose notamment des comptes d'épargne, des comptes de pension, des services immobiliers et hypothécaires, des services de planification fiscale et successorale, des cartes, des services de financement, des conseils en matière d'investissement, des comptes pour les jeunes, des services de gestion d'actifs, des services de négociation sur les marchés boursiers et sur les devises et des services de cotation des actions. Les services de conseil de la société en matière de pensions offrent des solutions pour le système suisse des trois piliers, mélange de pension d'État, de pension d'entreprise, d'investissements privés et d'épargne. Un service pour les questions fiscales et successorales consiste en une gamme d'activités juridiques allant des déclarations fiscales à l'exécution légale des testaments. La société opère par l'intermédiaire d'un réseau de 13 succursales. La filiale à 100 % de la société est HBL-Finanz AG.

Secteur Banques