Hyster-Yale, Inc, anciennement Hyster-Yale Materials Handling, Inc, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Hyster-Yale Materials Handling, conçoit, développe, fabrique, vend et entretient une gamme complète de chariots élévateurs, d'accessoires, de pièces détachées et de solutions technologiques commercialisés dans le monde entier, principalement sous les marques Hyster et Yale. Les secteurs d'activité de la société comprennent les chariots élévateurs, les accessoires et les piles à combustible. La marque Hyster-Yale Maximal propose des chariots pour les clients exigeant des performances fondamentales en matière de chariots élévateurs. Le segment des chariots élévateurs se concentre sur les remplacements de boîtiers de batterie alimentés par des piles à combustible et sur les solutions intégrées de moteurs à pile à combustible. La filiale d'Hyster-Yale spécialisée dans les accessoires, Bolzoni S.p.A., produit des accessoires, des fourches et des tables élévatrices sous les marques Bolzoni, Auramo et Meyer. Nuvera Fuel Cells, l'entreprise spécialisée dans les piles à combustible, est une société de technologies alternatives axée sur les piles à combustible et les moteurs.

Secteur Véhicules et machines lourdes