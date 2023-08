Hyster-Yale Materials Handling, Inc. est un fabricant intégré et complet de chariots élévateurs. La société, par le biais de Hyster-Yale Group, Inc. conçoit, fabrique, vend et entretient une gamme de chariots élévateurs, d'accessoires et de pièces détachées commercialisés dans le monde entier, principalement sous les marques Hyster et Yale. Ses segments comprennent les Amériques ; l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), et le Japon, l'Asie, le Pacifique, l'Inde et la Chine (JAPIC). Elle propose une gamme de solutions, notamment des accessoires et des produits d'alimentation par pile à hydrogène, des services de télématique, d'automatisation et de gestion de flotte, ainsi qu'une variété d'autres options d'alimentation pour ses chariots élévateurs. Elle vend également des pièces de rechange sous les marques UNISOURCE et PREMIER aux concessionnaires Hyster et Yale pour l'entretien des chariots élévateurs de la concurrence. Ses chariots élévateurs et leurs composants sont fabriqués aux États-Unis, en Chine, en Irlande du Nord, au Mexique, aux Pays-Bas, au Brésil, aux Philippines, en Italie, au Japon et au Vietnam.

Secteur Véhicules et machines lourdes