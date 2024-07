Hytera Communications a annoncé la nomination de VST ECS Phils. Inc. en tant que distributeur agréé dans le pays. Ce partenariat stratégique permet à VST ECS de proposer les produits Push-to-talk over Cellular (PoC) et Body-worn Camera (BWC) d'Hytera.

Compte tenu des défis actuels auxquels sont confrontées les infrastructures de communication, la disponibilité des solutions avancées d'Hytera améliorera considérablement les performances des utilisateurs, garantissant ainsi des opérations plus rapides, plus sûres et plus efficaces. Cette collaboration avec Hytera marque une étape importante pour VST ECS, qui enrichit son portefeuille déjà impressionnant de solutions TIC. Ce partenariat permettra à VST ECS de répondre à des marchés plus larges, créant ainsi de nouvelles opportunités commerciales pour ses partenaires de distribution.