Hytera fait de la responsabilité sociale sa principale force d'impulsion pour assurer sa réussite à long terme

Hytera (SZSE : 002583), le principal fournisseur mondial de technologies et de solutions de communications professionnelles, vient de publier son rapport annuel sur la responsabilité d'entreprise, qui résume les performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de la société pour l’année 2021.

En tant qu'acteur de premier plan du secteur des radiocommunications mobiles professionnelles (PMR), Hytera fournit depuis très longtemps des informations transparentes relatives à ses ventes et performances ESG annuelles à ses diverses parties prenantes. Le rapport présente les réussites de l'an passé, y compris les performances de la société en matière de développement commercial et durable, ainsi qu'en ce qui concerne l'assistance technique offerte lors d'événements publics et d'opérations de secours à l’international.

L'innovation en continu comme moteur de la transformation du secteur

Hytera se concentre sur l'innovation technologique pour stimuler son développement commercial. Fin 2021, les investissements totaux d'Hytera en R et D avaient atteint 162 millions USD, soit 18,05 % de son chiffre d'affaires, et son personnel de R et D représentait plus de 40 % de ses effectifs. Hytera a déposé 2 892 brevets au total, y compris 507 brevets PTC, 291 brevets étrangers et 79 brevets liés aux satellites LEO et 5G. Son taux global d'obtention de brevets a atteint 93,32 %.

Ces dernières années, les solutions convergentes PMR-LTE d'Hytera ont été reconnues par le marché. Jusqu'à présent, la société a déployé plus de 200 plateformes convergées PTT multimédias dans le monde entier et collaboré avec plus de vingt opérateurs locaux pour mieux s'adapter à davantage d'utilisations sectorielles verticales. En 2021, l'ICAA (International Critical Communications Awards) a décerné à Hytera le prix de la « meilleure utilisation de communications critiques dans le cadre de services publics » en reconnaissance du cas client Hytalk PoC faisant intervenir les solutions convergentes PMR-LTE.

Un meilleur système d'exploitation pour accroître la durabilité environnementale

Hytera s'engage à mener ses opérations en appliquant des pratiques commerciales durables, dont les économies d'énergie, les réductions d'émissions et la gestion de la fabrication de produits verts et recyclables. En 2021, Hytera a réduit sa consommation d'électricité de 25 % et ses quantités de déchets industriels ordinaires de 22 % en glissement annuel.

En 2021, les filiales d'Hytera HMF et Teltronic ont organisé de multiples campagnes axées sur les déplacements verts, qui ont permis de réduire de 809 kg les émissions de dioxyde de carbone, ainsi que les gaz d'échappement et la pollution sonore grâce à l'utilisation du vélo plutôt qu'à celle de la voiture pour effectuer les déplacements domicile/lieu de travail.

Participer à des activités sociales et à des services communautaires pour rendre à la société

Hytera a contribué activement à l'optimisation des capacités de prévention des maladies, par exemple en faisant don de radios bidirectionnelles au personnel de plusieurs hôpitaux, équipes médicales et services de sécurité du monde entier dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.

Hytera a également participé activement à divers événements liés à l'action sociale. Fin 2021, Hytera a soutenu l'école primaire marocaine de Tinzert grâce à un don de manteaux d'hiver et de masques médicaux, et à la rénovation de l'école afin que celle-ci puisse résister au froid de cette région montagneuse. Hytera a par ailleurs été reconnue comme centre d'éducation scientifique et technologique et a créé des didacticiels technologiques destinés aux étudiants et aux adultes qui utilisent les dispositifs et technologies PMR.

En matière d'opérations de secours, Hytera a fourni des supports de communication professionnels aux équipes de secours locales à la suite des inondations dans la province chinoise du Henan et dans l'ouest de l'Allemagne. Hytera a également apporté son aide aux équipes de Blue Sky Rescue (BSR) en Europe pour rendre possible leur travail de secours postcatastrophe.

Cette année, le monde a dû affronter des défis plus graves que jamais, qui ont nécessité l'utilisation de technologies et de produits professionnels. Les innovations d'Hytera dans le domaine des technologies de la communication révolutionnent des secteurs entiers et répondent à certaines des difficultés les plus aiguës de la société.

Hytera est fière de ses efforts visant à protéger l'environnement et à préserver la sécurité de la collectivité. Toutes ses actions sont régies par un code éthique et de pratique commerciale.

Hytera continuera à agir au bénéfice des gens, des communautés et de l'environnement pour que le monde soit connecté plus intelligemment et pour contribuer à façonner un meilleur avenir pour tous.

