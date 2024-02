Hyundai Corporation est une société basée en Corée dont l'activité principale est l'importation et l'exportation de véhicules et de pièces détachées. La société exerce ses activités par le biais de quatre segments. Le segment des matériaux pour véhicules vend des automobiles et des pièces détachées, des véhicules ferroviaires et des systèmes ferroviaires, du pétrole, des produits pétrochimiques et des produits de soutage, entre autres. Le segment Acier vend notamment des plaques d'acier, des tuyaux en acier, des produits en acier profilé et des produits en acier inoxydable. Le segment des infrastructures industrielles vend des équipements connexes tels que des navires et des moteurs, des usines, de l'électricité et des machines, de l'énergie verte, des équipements de construction et autres. Le segment Autres est engagé dans des activités telles que le développement des ressources et autres.

Secteur Négoce et distribution diversifiée