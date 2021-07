GTT reçoit une nouvelle commande du groupe Hyundai pour les cuves d'un méthanier

Données financières KRW USD EUR CA 2021 3 278 Mrd 2,90 Mrd 2,45 Mrd Résultat net 2021 39,0 Mrd 0,03 Mrd 0,03 Mrd Dette nette 2021 - - - PER 2021 7,11x Rendement 2021 2,88% Capitalisation 250 Mrd 221 M 187 M Capi. / CA 2021 0,08x Capi. / CA 2022 0,07x Nbr Employés 205 Flottant 54,5% Graphique HYUNDAI CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HYUNDAI CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Cloture 20 850,00 KRW Objectif de cours Moyen 26 500,00 KRW Ecart / Objectif Moyen 27,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Mong-Hyuck Chung Chairman & Co-Chief Executive Officer Myeong-Ho Ha President, Co-Chief Executive Officer & Director Won-Kab Kim Vice Chairman & Co-Chief Executive Officer Jeong-Sik Kim Managing Director, Head-Finance & Economy Bong-Ryeol Kim Managing Director & Head-Information Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) HYUNDAI CORPORATION 30.72% 217 ITOCHU CORPORATION 9.28% 43 848 MITSUBISHI CORPORATION 20.39% 41 167 MITSUI & CO., LTD. 33.21% 37 708 ADANI ENTERPRISES LIMITED 196.89% 22 538 SAMSUNG C&T CORPORATION -2.90% 19 966