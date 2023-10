Hyundai Glovis Co Ltd est une société basée en Corée, principalement active dans le domaine de la logistique. La société exerce ses activités à travers trois segments. Le segment de la distribution s'occupe de la fourniture de pièces détachées et de la vente aux enchères de voitures d'occasion. En outre, ce segment est engagé dans le commerce qui exporte des matières premières et des véhicules finis. Le segment de la logistique fournit des services logistiques tels que le transport, le stockage et le déchargement des marchandises des clients. Le secteur de l'expédition est engagé dans le transport de véhicules finis et le transport en vrac. Le segment transporte des voitures particulières, des véhicules commerciaux, des véhicules spéciaux, du matériel de construction lourd, des véhicules ferroviaires, du minerai de fer, du pétrole brut de charbon, des produits pétroliers et du gaz naturel liquéfié (GNL).

Secteur Frêt aérien et logistique