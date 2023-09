Hyundai Mobis Co Ltd est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication de composants automobiles. La société exerce ses activités dans deux secteurs. Le segment de la fabrication de modules et de pièces est principalement engagé dans la fabrication de modules automobiles, y compris les modules de châssis, de cockpit et de face avant (FEM). Le secteur comprend également la production de pièces automobiles, notamment des systèmes de contrôle électronique de la stabilité (ESC), des systèmes de suspension pneumatique, des éclairages extérieurs, des pièces de freinage et de direction, etc. Le secteur des pièces détachées après-vente (A/S) est principalement actif dans la fabrication de pièces automobiles utilisées pour la réparation et l'entretien des véhicules. La société distribue ses produits sur les marchés nationaux et étrangers.