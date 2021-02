Apple proche d'un accord avec Hyundai sur des véhicules autonomes (presse)

Données financières KRW USD EUR CA 2020 103 963 Mrd 92,9 Mrd 77,3 Mrd Résultat net 2020 1 854 Mrd 1,66 Mrd 1,38 Mrd Dette nette 2020 57 402 Mrd 51,3 Mrd 42,7 Mrd PER 2020 34,0x Rendement 2020 1,51% Capitalisation 52 548 Mrd 47 073 M 39 096 M VE / CA 2020 1,06x VE / CA 2021 0,94x Nbr Employés - Flottant 71,0% Graphique HYUNDAI MOTOR COMPANY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HYUNDAI MOTOR COMPANY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 27 Objectif de cours Moyen 295 740,74 KRW Dernier Cours de Cloture 248 500,00 KRW Ecart / Objectif Haut 61,0% Ecart / Objectif Moyen 19,0% Ecart / Objectif Bas -43,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Eui-Sun Chung Vice Chairman & Co-Chief Executive Officer Albert Biermann Co-President & Director Eon-Tae Ha Co-President & Director Moon-Sik Kwon Vice Chairman-Executive Board, Head-R&D Sang-Hyun Kim Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) HYUNDAI MOTOR COMPANY 27.86% 46 524 TOYOTA MOTOR CORPORATION -2.20% 207 112 VOLKSWAGEN AG 8.84% 105 600 DAIMLER AG 11.71% 83 045 GENERAL MOTORS COMPANY 30.28% 77 648 BMW AG -0.69% 55 632