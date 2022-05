Attero, le premier recycleur de déchets électroniques en Inde, va dépenser un milliard de dollars pour s'étendre alors que les véhicules électriques décollent.

La société soutenue par la Banque mondiale, qui compte parmi ses clients Samsung Electronics et Hyundai Motor, prévoit également de préparer une introduction en bourse dans environ un an et de s'introduire en Inde ou aux États-Unis dans les trois prochaines années, a déclaré Nitin Gupta dans une interview.

L'objectif d'Attero est de porter sa capacité annuelle de traitement des déchets de batteries lithium-ion à 300 000 tonnes d'ici 2027, contre 11 000 tonnes actuellement, a-t-il déclaré, ce qui permettrait de répondre à 15 % de la demande mondiale de lithium, de cobalt et de graphite, contre moins de 0,1 % aujourd'hui.

"Les batteries lithium-ion deviennent omniprésentes dans la nature", a déclaré Gupta, qui a fondé Attero en 2008 avec son frère et l'a rendue rentable au cours des deux dernières années, dans une interview.

En recyclant ces batteries, Gupta a déclaré qu'ils ne résolvaient pas seulement un problème de déchets, mais qu'ils devenaient également "des acteurs importants dans la chaîne d'approvisionnement en matériaux en vendant des métaux verts sans exploiter la terre".

Il a déclaré que la moitié du coût d'un véhicule électrique est constituée par les batteries lithium-ion, dont au moins 35 % du coût provient ensuite du cobalt, du nickel, du lithium, du graphite et du manganèse.

Le taux d'extraction d'Attero est d'environ 98 % et elle utilise des méthodes chimiques au lieu du processus de fusion plus coûteux qui fait fondre certains métaux au-delà de toute récupération, a déclaré M. Gupta. Certains des matériaux qu'elle extrait vont à Tesla Inc via le groupe minier suisse Glencore Plc.

Il a précisé que l'usine d'Attero en Pologne sera opérationnelle d'ici le quatrième trimestre de 2022, dans l'Ohio au troisième trimestre de 2023 et en Indonésie au premier trimestre de 2024. Les investissements proviendront principalement des comptes de régularisation internes, a ajouté M. Gupta.

Ses rivaux comprennent Li-Cycle Holdings et Redwood Materials, mais ils pourraient également être confrontés à la concurrence de constructeurs automobiles établis, comme Nissan, qui prévoient leurs propres opérations de recyclage de batteries.

Attero emploie environ 150 personnes et prévoit d'en ajouter 100 autres cette année, notamment en Europe et aux États-Unis. M. Gupta a déclaré que les ventes allaient doubler cette année financière pour atteindre environ 4,25 milliards de roupies (55 millions de dollars), mais il a refusé de partager les projections de bénéfices.