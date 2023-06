Hyundai Motor Co est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication et la distribution d'automobiles. La société exerce ses activités dans trois secteurs. Le segment Automobile fabrique et vend des automobiles, notamment des gros véhicules commerciaux, des petits véhicules commerciaux, des voitures particulières, des véhicules de loisirs (VR), entre autres ; et des véhicules écologiques tels que les véhicules électriques hybrides (HEV), les véhicules électriques (EV) et les véhicules hybrides rechargeables (PHEV). Le segment fournit également des services d'entretien automobile et des pièces connexes. Le segment financier fournit des services financiers, notamment le financement à tempérament, le crédit-bail et les cartes de crédit. Le segment Autres est engagé dans la fabrication de véhicules et de systèmes ferroviaires, ainsi que dans la fourniture de services de maintenance des trains. Il développe également des logiciels de conduite autonome.

Secteur Fabricants de voitures et camions