Idra, fabricant italien de machines de coulée d'aluminium et fournisseur de Tesla, a ajouté Ford, Hyundai et une société européenne à sa clientèle, alors que de plus en plus de constructeurs automobiles explorent cette technique de fabrication.

Tesla a été le premier à utiliser des machines de coulée massive, également connues sous le nom de "gigapresses", pour fabriquer de grandes pièces uniques de dessous de caisse, rationaliser la production et réduire la charge de travail des robots.

Les soubassements avant et arrière moulés par les gigapresses sont combinés à des blocs de batteries pour former un châssis en trois parties pour les véhicules électriques à batterie (BEV).

Une "gigapress 6 100", qui produit une force de serrage de plus de 6 000 tonnes et sur laquelle est imprimée la marque Ford, a été assemblée et testée dans l'usine IDRA de Travalgiato, près de Brescia, dans le nord de l'Italie, lors d'un événement industriel organisé par l'entreprise mardi et mercredi.

Une presse encore plus grande, la 9 000 tonnes, le plus grand et le plus récent modèle d'IDRA - de la taille d'une petite maison ou d'un court de tennis - était testée à proximité, mais sans que le nom du client ne soit imprimé dessus.

Une source proche du dossier a cependant indiqué qu'elle serait expédiée au groupe Hyundai, ajoutant que cette presse et celle destinée à Ford ne seraient utilisées dans un premier temps qu'à des fins de recherche et de développement.

La source a indiqué qu'IDRA était également sur le point de signer un contrat de fourniture de deux presses 9 000 avec un constructeur automobile haut de gamme en Europe, son premier contrat avec un groupe européen.

Six gigapresses sont en train de devenir la norme pour une production annuelle de 500 000 véhicules, a ajouté la source.

IDRA a déjà livré 14 presses à Tesla, dont deux presses de 9 000 pour la production de gros camions cybernétiques à l'usine d'Austin, au Texas, selon des sources et des messages de Tesla sur les médias sociaux.

IDRA a jusqu'à présent signé des commandes pour 25 presses, dont 21 ont déjà été produites et expédiées, notamment à des fabricants de pièces de niveau 1.