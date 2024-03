Le grand nombre de transactions de blocs et de cotations en bourse en Inde, telles que l'introduction en bourse de Hyundai Motor pour un montant de 3 milliards de dollars, attirera davantage de fonds vers un marché dont la part des transactions sur les marchés mondiaux des capitaux a déjà atteint un record cette année, ont déclaré les banquiers.

La pénurie d'opérations ailleurs en Asie renforcera l'élan des flux de capitaux vers l'Inde, ont-ils ajouté.

La hausse des taux d'intérêt mondiaux, les tensions géopolitiques, le ralentissement économique de la Chine et sa décision de restreindre les introductions en bourse (IPO) pour soutenir ses marchés secondaires ont entraîné un effondrement des transactions sur le marché des actions dans toute l'Asie.

L'Inde, en revanche, est devenue le deuxième marché le plus actif au monde pour les transactions sur le marché des capitaux propres (ECM), après les États-Unis.

Selon les données du LSEG, les entreprises indiennes ont levé 2,3 milliards de dollars au cours du premier trimestre 2024 dans le cadre d'introductions en bourse, soit plus de 12 fois les 166,5 millions de dollars levés au cours de la même période l'année dernière.

Le nombre total de transactions ECM a augmenté de 139 %, ce qui en fait le marché le plus actif de toute la région Asie-Pacifique, y compris le Japon, où l'activité a diminué de 46,8 %, et a représenté 10,05 % du total mondial au cours des trois premiers mois, un niveau record.

"Le pipeline et le niveau d'activité n'ont jamais été aussi importants ni aussi actifs. Nous voyons beaucoup plus de transactions de plus d'un milliard de dollars, c'est incroyable", a déclaré Rahul Saraf, responsable de la banque d'investissement de Citigroup en Inde.

"L'Inde arrive vraiment à maturité en termes de taille, d'échelle et de qualité des émetteurs.

Le National Stock Exchange, la plus grande bourse du pays, était le troisième lieu de cotation le plus actif au monde au premier trimestre, derrière le New York Stock Exchange et le Nasdaq.

"Si vous regardez la liquidité mondiale, où un grand family office ou un fonds mondial voudrait-il placer de l'argent dans l'environnement actuel ? Très probablement entre les États-Unis, l'Inde et le Japon", a déclaré M. Saraf.

Parmi les grandes opérations en cours, la cotation de l'unité indienne du constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor est en passe de devenir la plus grande introduction en bourse jamais réalisée dans le pays, puisqu'elle vise à lever jusqu'à 3 milliards de dollars en 2024 dans le cadre d'une opération qui valoriserait le marqueur automobile à 30 milliards de dollars.

La chaîne de supermarchés à bas prix Vishal Mega Mart prévoit également une introduction en bourse d'un milliard de dollars, ce qui valoriserait l'entreprise à 5 milliards de dollars.

"En ce qui concerne les opérations à venir [...], leur taille augmente et de plus en plus d'entreprises s'apprêtent à entrer en bourse plus tard dans l'année, une fois les élections passées", a déclaré Sumeet Singh, directeur d'Aequitas Research qui publie des articles sur Smartkarma.

Les élections générales en Inde se dérouleront sur près de sept semaines à partir du 19 avril.

Selon le LSEG, Citigroup est en tête du classement de l'activité ECM en Inde, devant Bank of America et ICICI Bank.