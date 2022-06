La grève des camionneurs de Corée du Sud entre dans son 7ème jour alors que l'économie est confrontée à des risques

Données financières KRW USD EUR CA 2022 129 566 Mrd 101 Mrd 96,1 Mrd Résultat net 2022 6 557 Mrd 5,12 Mrd 4,86 Mrd Dette nette 2022 81 081 Mrd 63,3 Mrd 60,1 Mrd PER 2022 7,10x Rendement 2022 2,71% Capitalisation 38 672 Mrd 30 175 M 28 675 M VE / CA 2022 0,92x VE / CA 2023 0,87x Nbr Employés 70 388 Flottant 69,1% Graphique HYUNDAI MOTOR COMPANY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HYUNDAI MOTOR COMPANY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 27 Dernier Cours de Clôture 184 500,00 KRW Objectif de cours Moyen 258 518,52 KRW Ecart / Objectif Moyen 40,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Eui-Sun Chung Vice Chairman & Co-Chief Executive Officer Chang Jae-hoon Executive Vice President Albert Biermann Co-President & Director Eon-Tae Ha Co-President & Director Moon-Sik Kwon Vice Chairman-Executive Board, Head-R&D Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) HYUNDAI MOTOR COMPANY -11.72% 30 175 TOYOTA MOTOR CORPORATION 4.65% 225 527 VOLKSWAGEN AG -14.20% 96 390 MERCEDES-BENZ GROUP AG -3.97% 73 075 BMW AG -8.98% 55 659 FORD MOTOR COMPANY -36.06% 51 252