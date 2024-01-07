Le Tamil Nadu signe un pacte d'investissement initial avec Mitsubishi Electric :
* D'UNE VALEUR DE 61,80 MILLIARDS DE ROUPIES - GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT
* LE TAMIL NADU SIGNE UN PACTE D'INVESTISSEMENT INITIAL AVEC JSW RENEWABLE D'UNE VALEUR DE 120 MILLIARDS DE ROUPIES - GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT
* LE TAMIL NADU SIGNE UN PREMIER PACTE D'INVESTISSEMENT AVEC JSW RENEWABLE D'UNE VALEUR DE 120 MILLIARDS DE ROUPIES - GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT
* LE TAMIL NADU SIGNE UN PACTE D'INVESTISSEMENT INITIAL AVEC TVS GROUP D'UNE VALEUR DE 50 MILLIARDS DE ROUPIES - GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT
* VALEUR DE 2 MILLIARDS DE ROUPIES - GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT
* TAMIL NADU SIGNE UN PACTE INITIAL D'INVESTISSEMENT AVEC TATA ELECTRONICS D'UNE VALEUR DE 120,08 MILLIARDS DE RUPEES - GOUVERNEMENT D'ETAT Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :