Le salon de l'auto de l'Inde présente des voitures et des scooters électriques

Les entreprises, de Hyundai Motor à SAIC Motor, BYD et Tata Motors, devraient se concentrer sur les voitures électriques. Parallèlement, Maruti Suzuki, l'unité indienne de Suzuki Motor Corp, et Toyota Motor devraient présenter d'autres technologies, notamment des véhicules hybrides et à pile à combustible à hydrogène.

La promotion des véhicules propres intervient à un moment où le gouvernement indien cherche à réduire les émissions et la pollution dans les grandes villes tout en réduisant sa facture d'importation de pétrole. L'Inde propose aux entreprises des millions de dollars d'incitations pour construire des véhicules électriques (VE) et leurs pièces localement.

L'Inde devrait devenir le troisième marché mondial pour les véhicules légers, y compris les voitures particulières, détrônant le Japon en 2022, selon une prévision de S&P Global Mobility avant que les chiffres de l'année ne soient finalisés. Les ventes à l'échelle de l'industrie ont augmenté de 23 % en Inde, selon les estimations, pour atteindre 4,4 millions de véhicules en 2022.

Les modèles électriques représentent moins de 1 % des ventes totales de voitures dans le pays, et le secteur gagne du terrain, mais la part de marché reste loin de l'objectif ambitieux du gouvernement de 30 % d'ici 2030.

Les scooters électriques à deux roues sont en tête des ventes de VE en Inde, représentant 62 % des VE vendus au cours des neuf premiers mois de l'année fiscale actuelle, selon les données du secteur. Selon les analystes, les ventes de scooters électriques devraient représenter plus de 5 % des ventes totales de scooters et de motos en Inde au cours de l'année fiscale actuelle.

Outre les grands noms du secteur, le salon de l'automobile accueillera également des start-ups de la mobilité électrique, notamment Greaves Cotton, Matter Motorworks, Tork Motors et Omega Seiki Mobility, qui devraient présenter des scooters électriques, des véhicules de livraison "dernier kilomètre" et des véhicules de transport de personnes.