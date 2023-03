Les efforts de Singapour en faveur d'un avenir tout électrique se heurtent à l'amour d'une combustion riche et folle.

Mais ce passionné de technologie automobile n'est pas non plus prêt à renoncer à sa McLaren 765LT, d'une valeur de 1,6 million de dollars suédois (1,21 million de dollars), dotée d'un moteur V8 capable d'atteindre 100 km/h en trois secondes.

La tentative de la ville-État de mettre fin à l'achat de voitures à moteur à combustion à partir de 2030 s'est heurtée à un amour bien ancré pour les supercars, les voitures de luxe et les acheteurs dont les revenus sont suffisants pour leur permettre de rester dans l'un des endroits les plus chers au monde pour posséder une voiture.

L'objectif de Singapour d'éliminer progressivement les ventes de voitures à combustion d'ici à 2030 le place dans un petit groupe de pays ayant cet objectif à court terme, dont l'Islande, la Suède et les Pays-Bas, mais les ventes de voitures électriques sur ces marchés ont progressé plus rapidement.

Le gouvernement singapourien encourage les véhicules électriques (VE) depuis deux ans, en proposant des incitations allant jusqu'à 45 000 dollars singapouriens et en développant le réseau de recharge, mais l'adoption de ces véhicules par les particuliers devra s'accélérer considérablement pour atteindre l'objectif fixé.

Les VE ont représenté près de 12 % de l'ensemble des ventes de voitures à Singapour l'année dernière, contre près de 4 % en 2021, selon l'Autorité des transports terrestres.

Pourtant, les VE ne représentent que 1 % des voitures en circulation, selon une analyse des données de propriété réalisée par Reuters. À titre de comparaison, les voitures de sport à combustion, dans une ville où le Grand Prix de Formule 1 est l'un des plus grands événements de l'année, représentaient 1,65 % des quelque 653 000 véhicules enregistrés.

À Singapour, une petite île dotée d'un vaste réseau de transports publics, on ne compte qu'environ 12 voitures pour 100 habitants. À titre de comparaison, ce taux est de 9 pour 100 à Hong Kong et de 82 aux États-Unis.

L'un des facteurs est le prix : le droit de posséder une petite voiture pendant une décennie coûte au moins 88 000 dollars singapouriens, sans compter le coût du véhicule à Singapour, un système qui a stimulé les ventes de produits de luxe.

Au cours de la dernière décennie, le nombre de Ferrari à Singapour a augmenté de 67 % et celui des Lamborghini de 38 %. Le nombre de McLaren a plus que quintuplé pour atteindre 180 depuis 2012, selon les données. Il y a presque cinq fois plus de Porsche sur les routes que de Teslas.

"Fondamentalement, l'ensemble du marché est monté en gamme", a déclaré Walter Theseira, économiste des transports basé à Singapour.

La préférence de Singapour pour les voitures de luxe et les voitures performantes s'explique par l'augmentation de la richesse d'une cohorte de résidents, tandis que les personnes à faible revenu ont été exclues de l'accès à la propriété automobile, a-t-il ajouté.

HSBC estime que 13 % des Singapouriens pourraient être millionnaires d'ici à 2030, soit la proportion la plus élevée au monde.

UNE VITRINE PARFAITE POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Une vente aux enchères caritative de 100 Hyundai Ioniq 5 en édition limitée "made in Singapore" organisée en début d'année n'a permis de vendre que la moitié de ces véhicules électriques spéciaux, ornés de la mascotte Merlion de la ville.

Hyundai s'est dit "encouragé par le résultat, compte tenu de la méconnaissance et de la nouveauté" du véhicule électrique, mais n'a pas voulu dire combien la vente aux enchères avait rapporté.

Markus Schuster, directeur général d'Audi Singapour, pense que les VE constitueront la majorité des ventes de voitures neuves dès 2025 ou 2026, avec l'arrivée sur le marché de modèles plus haut de gamme comme les Audi Q8 e-tron et Q4 e-tron.

"En tant que vitrine pour les VE, la ville est parfaite", a-t-il déclaré.

Les conducteurs de Singapour parcourent en moyenne 30 km par jour et n'ont pas le même type d'"anxiété de l'autonomie" que les conducteurs américains et européens, a ajouté M. Schuster.

Le gouvernement prévoit de construire 60 000 points de recharge d'ici 2030, contre 1 600 actuellement, ce qui, selon M. Schuster, constituera un point de basculement pour atteindre l'objectif de 2030.

Goh, le propriétaire de la McLaren, s'est déjà converti aux VE. Il apprécie de ne pas avoir à laisser tourner le moteur pour aller chercher sa voiture à l'école et le fait que le coût de la recharge de sa Tesla Model 3 l'année dernière était inférieur à 700 dollars suédois pour 11 000 km de conduite.

"Pour une conduite quotidienne, je ne reviendrais pas à une voiture à essence normale", a-t-il déclaré.

Mais Goh garde sa McLaren pour l'instant afin de pouvoir apprécier les performances de la voiture sur un circuit de course qu'il visite en Malaisie.

"J'aime la technologie et je trouve que les supercars, en particulier les McLaren, c'est comme prendre la technologie et l'art et les assembler", a-t-il déclaré.

(1 $ = 1,3264 dollar de Singapour)