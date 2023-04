Les prix des véhicules neufs tombent en dessous du prix de vente après presque deux ans - Kelley Blue Book

Les prix des véhicules se sont envolés à la suite d'un problème de chaîne d'approvisionnement dû à une pandémie et d'une augmentation de la demande de voitures particulières.

Le prix de transaction moyen d'un véhicule neuf aux États-Unis a baissé de 1,1 % en mars, passant de 48 558 dollars en février à 48 008 dollars en mars. Toutefois, les prix de mars ont augmenté de 3,8 % par rapport à l'année précédente.

Les principaux constructeurs automobiles mondiaux, à l'exception de Toyota Motor Corp, ont fait état d'une hausse des ventes aux États-Unis au premier trimestre, grâce à l'amélioration des livraisons aux concessionnaires, les stocks de véhicules s'étant améliorés.

"En ce moment, les consommateurs sur le marché trouvent plus de stocks, plus de choix et les concessionnaires sont plus disposés à traiter, au moins avec certaines marques", a déclaré Rebecca Rydzewski, chercheuse sur l'industrie automobile chez Cox Automotive, la société mère de Kelley Blue Book.

En mars, le prix moyen d'un véhicule neuf non luxueux, qui comprend des marques telles que Chevrolet, Ford, Hyundai et Nissan, était de 44 182 dollars, soit une baisse de 505 dollars par rapport à février, mais les acheteurs ont continué à payer plus que le prix de vente conseillé pour les véhicules de luxe, selon le rapport.