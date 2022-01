Les ventes de voitures électriques hybrides atteignent un niveau record aux États-Unis

Alors que Tesla Inc. et Ford Motor Co ont fait pression pour vendre des véhicules électriques, les constructeurs automobiles asiatiques ont renforcé leurs gammes de véhicules hybrides, car de nombreux clients fuient encore les VE en raison de leur prix plus élevé, de leur autonomie limitée ou du manque de stations de recharge.

Les ventes de véhicules hybrides aux États-Unis ont bondi de 76 % pour atteindre 801 550 véhicules l'année dernière, représentant 5 % des ventes de véhicules légers aux États-Unis, selon les données de la société d'analyse Wards Intelligence.

Les ventes de VE ont également fait un bond de 83 % pour atteindre 434 879 véhicules, mais ne représentaient qu'un maigre 3 % du marché.

Toyota Motor Corp a enregistré des ventes record de voitures hybrides sur le marché américain, ce qui a permis au constructeur japonais de dépasser General Motors Co en tant que constructeur automobile américain le plus vendu.

Toyota a augmenté les ventes de ses hybrides, plug-ins et piles à combustible de 73 % pour atteindre 583 697, la plupart d'entre elles provenant des hybrides. GM a vendu moins de 25 000 véhicules électriques, car il a rappelé les Bolt EV en raison des risques d'incendie des batteries.

"Les hybrides proposent un panorama vraiment intriguant de performances en matière d'économie de carburant sans certains des énormes inconvénients que présentent les véhicules électriques", a déclaré Brett Smith, directeur de la technologie au Center for Automotive Research.

Les VE purs fonctionnent uniquement à l'électricité et nécessitent une infrastructure de recharge, tandis que les VE hybrides combinent un moteur à combustion conventionnel avec un système de propulsion électrique.

Honda Motor Co, le deuxième vendeur de voitures hybrides aux États-Unis, a également augmenté ses ventes d'hybrides de 67 % par rapport à 2020 pour atteindre le chiffre record de 107 060 l'année dernière.

"Nous espérons augmenter considérablement les ventes d'hybrides de nos produits phares, CR-V et Accord, dans les années à venir, alors que nous nous préparons aux véhicules électriques à batterie", a déclaré à Reuters Dave Gardner, vice-président exécutif chez Honda.

Honda, qui prévoit de lancer son premier véhicule électrique pour le marché américain en 2024, s'attend à ce que le marché décolle grâce à une flopée de lancements de nouveaux modèles par les constructeurs automobiles et au soutien politique de l'administration Biden.

"Ce n'est qu'une question de temps, mais je pense que l'acceptation par les consommateurs, cela va prendre un certain temps à rattraper", a déclaré M. Gardner.

Hyundai Motor Co voit les hybrides et les hybrides rechargeables comme des "facilitateurs" qui aideront à accélérer les ventes de VE à batterie, a déclaré son directeur de l'exploitation mondial, Jose Munoz.

"Certains de nos concurrents se lancent directement dans les véhicules électriques à batterie. Nous voyons encore beaucoup de consommateurs qui hésitent à se lancer dans les VE à batterie uniquement ", a-t-il déclaré.